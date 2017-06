Le tournoi de basket de rue de Montréal-Nord fête ses 25ans

Le tournoi de basket de rue de Montréal-Nord se dote d’invités de marque pour souligner son quart de siècle. L’évènement sportif prend également de l’ampleur en fusionnant avec le festival artistique Urbanifest.

La formule reste la même: des jeunes, un ballon rond et les terrains du parc Le Carignan. Prévu du 1er au 6 août prochain, le tournoi de basket de rue organisé par le centre des jeunes l’Ouverture reprend du service. Mais cette année, pour soutenir les jeunes, trois coprésidents ont été invités: Greg Excellent, président et co-fondateur de la société Capital Plus, Manix Auriantal, joueur de basket professionnel et entraîneur, ainsi que Samuel Dalembert, joueur de la NBA avec l’équipe des Mavericks de Dallas.

«Avec ces coprésidents, nous voulions apporter des images positives pour les jeunes du quartier», explique Sheila Fortuné, directrice du centre des jeunes L’Ouverture.

Retour aux sources

Pour Manix Auriantal, qui a grandi à Saint-Michel et qui fait partie de la Ligue de basket élite du Québec, le tournoi de Montréal-Nord représente beaucoup.

«J’ai participé au tournoi dès l’âge de 14ans. C’est ce qui m’a poussé à me perfectionner. Je pratiquais toute l’année pour performer l’été. C’est une des seules places de Montréal-Nord où tout le monde est là», confie le joueur de 36 ans.

L’année passée, le tournoi a réuni 10 équipes et près de 5 000 spectateurs. Pour le 25ème anniversaire, le centre des jeunes l’Ouverture s’est associé avec l’Urbanifest du Café Jeunesse-Multiculturel pour faire encore mieux.

L’Urbanifest offrira des démonstrations artistiques de jeunes de Montréal-Nord le samedi 3 août et lors de la soirée de clôture du tournoi.

«Le jumelage avec l’Urbanifest va amener de nouveaux jeunes. Cela va apporter un volet plus festif. L’idée, c’est aussi d’optimiser le potentiel des deux activités, de leur donner plus de rayonnement», détaille Sheila Fortuné.

Retour sur 25ans de basket

Crée en 1992 par Félix Saint-Élien, le premier tournoi de basket de rue a connu un succès immédiat. Dès la deuxième année, près de 100 jeunes s’inscrivent.

Depuis il ne cesse de prendre de l’ampleur, à tel point qu’en 2012, le tournoi s’étend sur un mois. Aujourd’hui, la rencontre est réduite à une semaine, mais mobilise plus de 260 jeunes.

Informations pratiques

Le tournoi aura lieu de 14h à 22h, du 1er au 6 août au Parc Le Carignan.

Sur place, il y aura des animations sur place, comme des DJ, des jeux gonflables ou encore des food trucks.

Inscriptions: 514 327-0446 ou mjobasketderue@gmail.com

15$ par équipe, tee-shirt inclus.