Les citoyens du Nord-Est choisiront un premier projet

Les résidents et commerçants du quartier nord-est de Montréal-Nord sont invités, le samedi 10 février 13h30 à la Maison culturelle et communautaire, à venir choisir un projet prioritaire pour 2018, parmi trois proposés.

Cette assemblée de quartier est une des étapes de cette ambitieuse consultation publique visant à réaménager le secteur nord-est de l’arrondissement de Montréal-Nord à l’image des citoyens. Il s’agit d’une démarche où tout est mis en œuvre pour que le plus de citoyens possible prennent part à la réalisation d’un plan d’aménagement qui devrait être dévoilé avant la fin de l’année 2018.

D’ici là, la Revitalisation urbaine intégrée (RUI) de Montréal-Nord, avec la participation de l’Arrondissement ainsi que la Table Montréal-Nord en santé, a pour objectif la réalisation d’un premier projet d’aménagement dès 2018, et ce sont les résidents du secteur qui choisiront lequel.

«Les trois projets proposés sont issus de l’atelier de discussion tenu en novembre, lors d’une assemblée de quartier à laquelle 130 personnes ont participé», explique Christian Komzé, coordinateur Revitalisation urbaine intégrée de Montréal-Nord.

Les projets

Trois lieux clés sont ressortis de la démarche de consultation à ce jour: le boulevard Rolland, «l’épine dorsale» et artère commerciale du quartier, la rue Arthur-Chevrier, le «cœur géographique» du secteur et finalement, un terrain vacant au coin de Langelier et Villeneuve.

Une firme d’architectes a élaboré différents concepts pour chaque lieu ciblé, qui sont en cours de validation par 12 agents de mobilisation qui font du porte-à-porte. Ceux-ci souhaitent rejoindre au moins 300 personnes. De cet exercice, un seul concept par lieu sera présenté et sur lesquels les citoyens devront se prononcer le 10 février.

Vers un plan d’aménagement global

On souhaite que ce premier projet stimule encore plus la participation citoyenne pour l’élaboration du plan d’aménagement de l’ensemble du quartier nord-est. D’ailleurs, un comité citoyen sera formé le 10 février à cet effet.

«Il faudra s’attarder à définir la vocation générale du quartier nord-est. Est-ce que les citoyens veulent une vocation culturelle, sportive, commerciale ou encore nourricière avec de l’agriculture urbaine par exemple?», soutient M. Komzé.

L’assemblée se déroule à la Maison culturelle et communautaire située au 12004 boulevard Rolland salle 222 le samedi 10 février de 13h30 à 16h. Une collation et du café seront servis. Pour plus d’information: 514 328-4000 poste 5647.