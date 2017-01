Hôpital général du Lakeshore: l’urgence déborde au retour des fêtes

L’urgence de l’Hôpital général du Lakeshore ne dérougit pas en cette période d’après-fêtes. En période de pointe, du 9 au 13 janvier, le taux d’occupation des civières n’est jamais passé sous les 161 %, selon des données compilées par TC Media. Parmi les urgences de l’Île de Montréal, seule celle de l’Hôpital général juif a été plus occupée.

Lors de cette période, le nombre de patients sur civière depuis plus de 24h au Lakeshore n’est jamais passé sous la barre des 21. Le nombre de patients sur civière pour plus de 48h n’est jamais descendu plus bas que 11. L’urgence dispose de 31 civières.

Bernard Cyr, directeur adjoint à la direction des services professionnels, division opérations du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île, rappelle que cette période de l’année est toujours compliquée.

«C’est cyclique au retour des fêtes. Il y a toujours la grippe et la gastro. Cette année, il y a eu du verglas en plus. Plusieurs personnes se sont blessées à cause de cela. C’est généralisé à travers le Québec. On n’est ni mieux ni pires qu’ailleurs», indique-t-il.

Il ajoute que des mesures sont prises tous les jours afin de désengorger l’urgence.

«Chaque matin, on rencontre les chefs d’unité pour faire les suivis, voir si on peut accélérer des congés, valider si des patients ont encore besoin d’être à l’urgence. On regarde aux heures ce qu’on peut faire», précise-t-il.

Au moment d’écrire ces lignes, lundi, l’urgence de l’Hôpital général du Lakeshore affichait un taux d’occupation des civières de 216 %, le plus haut taux sur l’Île de Montréal.