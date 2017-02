Agrandissement de la Résidence Willowdale en suspens

Le sort de la Résidence Willowdale à Beaconsfield, qui souhaite doubler le nombre de lits qu’elle offre aux aînés, sera fixé dans un mois. Le 8 février, 45 citoyens ont signé un registre, forçant la Ville à choisir entre un référendum et l’abandon du projet.

L’aile de deux étages ajoutée à l’arrière de la résidence du boulevard Beaconsfield devait permettre d’accueillir neuf locataires supplémentaires. Le projet nécessite un changement de zonage, qui doit passer d’habitation unifamiliale à communautaire.

«Le registre a été déposé et à la prochaine réunion du conseil, nous déciderons de ce que nous ferons. Je doute qu’il y ait un référendum, mais nous prendrons une décision en tant que conseil», indique le maire, Georges Bourelle, qui estime qu’un référendum coûterait jusqu’à 60 000$.

Opposition citoyenne

Un voisin de Willowdale, Robert Pentney, a récolté 19 signatures sur la pétition qu’il a récemment fait circuler dans le but de s’opposer à l’agrandissement. Il est maintenant satisfait du résultat du registre, qui nécessitait 35 signatures pour déboucher sur un référendum.

«Il n’y a pas d’historique de référendums à Beaconsfield pour un projet de cette envergure. Pour un projet plus grand, le promoteur pourrait payer pour les coûts du référendum. Mais dans ce cas-ci, je suis très confiant que la Ville fera le bon choix», souligne-t-il.

Plus tôt en février, M. Pentney a distribué des circulaires où il déplorait qu’en cas d’ajout à la résidence pour aînés, les voisins immédiats subiraient une dévaluation de leurs propriétés ainsi qu’une perte d’intimité en raison de la vue directe depuis les chambres de leurs cours arrière.

Il craint aussi que le projet fasse plus d’ombrage et augmente le trafic sur le boulevard Beaconsfield. Mais ce qu’il redoute le plus, c’est le précédent que le changement de zonage pourrait créer.

Des entreprises commerciales pourraient ainsi acheter des propriétés et de les convertir en résidences pour personnes âgées ou construire de vastes résidences communautaires.

Bénéfique

La propriétaire, Shannon Spinsby, s’attriste de voir le quartier rejeter son projet qu’elle juge bénéfique pour l’ensemble des aînés de Beaconsfield.

«Je suis déçue de la façon que le projet a été présenté au voisinage. Certains voisins l’ont décrit comme un important projet commercial alors que ce n’est qu’une maison. Si on voulait le faire pour notre compte personnel, nous pourrions aller de l’avant, mais comme nous voulons accommoder neuf personnes âgées, c’est plus compliqué», fait-elle valoir.

Mme Spinsby juge par ailleurs que sa résidence possède déjà un deuxième étage, l’agrandissement ne changerait rien à la situation actuelle pour les voisins.