Plusieurs millions pour deux arénas

Les systèmes de refroidissement de deux arénas de l’Ouest-de-l’Île, le Complexe Saint-Raphaël de L’Île-Bizard et celui de Kirkland seront remplacés au cours des prochains mois, notamment grâce à des investissements de plusieurs millions $. Les travaux ne devraient toutefois pas perturber la prochaine saison de hockey.

Ces deux annonces, faites le 1er mars par Ottawa, Québec et les villes, font notamment partie d’une série de 80 projets que Québec financera au coût de 57 M$ à travers la province pour remplacer des systèmes de réfrigération vétustes.

À Kirkland, l’aréna du Complexe sportif sera revampé au coût de 4,1 M$, dont un montant de près de 965 000 $ fourni par Québec. Le reste de la somme à débourser sera payé par la municipalité, qui possède le complexe, construit en 1975.

Par ailleurs, le directeur général de la Ville, Joe Sanalitro a fait savoir à TC Media que la municipalité était en attente d’autres subventions pour ce projet. Les travaux s’effectueront en deux phases, la première étant cédulée de mars à août et l’autre, de septembre à novembre.

«Dans la première phase, nous allons couler une nouvelle dalle de ciment pour supporter la patinoire de l’aréna. De plus nous remplacerons les panneaux de la patinoire et installerons un nouveau système de fabrication de glace artificielle», indique le maire de Kirkland, Michel Gibson.

Au cours de la deuxième phase, qui se déroulera de septembre à novembre, d’autres parties du complexe seront rénovées incluant la ventilation, le système d’air conditionné et le système d’éclairage et de chauffage.

M. Gibson rappelle que les rénovations s’avèrent nécessaires en raison de l’âge des équipements de l’aréna.

«On avait de la difficulté à obtenir certaines pièces de rechange. On devait les garder en réserve. Il y a eu à certaines occasions au cours des dernières années, qu’on a dû fermer l’aréna à cause du système de refroidissement pour une journée ou deux. On s’attend maintenant à avoir une meilleure qualité de glace», souligne-t-il.

L’Île-Bizard

À L’Île-Bizard, le projet de rénovation du Complexe sportif Saint-Raphaël coûtera un total de 1.63 M$. Un montant de 616 000 $ sera déboursé par Québec, alors qu’Ottawa fournira 425 000 $ dans le cadre d’une subvention accordée à l’occasion du 150e anniversaire du Canada.

L’organisation sans but lucratif (OSBL) qui gère le complexe déboursera la balance.

«Je suis vraiment fier qu’il y ait eu un travail d’équipe pour réussir à accomplir ce qu’on annonce aujourd’hui», déclare le maire d’arrondissement de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, Normand Marinacci.

Les travaux devraient débuter au plus tard au mois d’août et se terminer vers la fin septembre. Le système de réfrigération de l’aréna Vincent-Lecavalier avait été installé à l’origine en 1995. Tout comme pour celui de Kirkland, il sera remplacé par un système fonctionnant au CO2.