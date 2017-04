Coiteux et Beis en chanson pour AJOI

Élu en 2014 dans la circonscription de Nelligan après avoir enseigné l’économie pendant près de 20 ans aux HEC, le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, a rappelé, samedi, que la musique fait aussi partie de ses intérêts, offrant pour une deuxième année consécutive une prestation lors du spectacle-bénéfice annuel d’Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI).

Lui qui avait interprété «Je l’aime à mourir» de Francis Cabrel l’an dernier, a, cette fois, choisi de chanter «Hallelujah» de Leonard Cohen.

«Je suis un très grand fan de Leonard Cohen. Malheureusement il est décédé ça ne fait pas très longtemps. Son décès m’a rappelé beaucoup de chansons que j’aimais de lui, dont Hallelujah qui est ma préférée», indique-t-il.

La prestation du ministre Coiteux:

M. Coiteux a d’ailleurs profité de la soirée pour annoncer une aide de Québec chiffrée à plus de 90 000 $ issue de deux programmes du ministère de la sécurité publique pour soutenir AJOI.

«Je crois beaucoup dans le travail de rue. En tant que ministre, j’essaie d’avoir le plus de fonds possible pour le travail en prévention. Les travailleurs de rue, pour moi, font un travail extraordinaire», ajoute-t-il.

Rock and roll

Le ministre n’était pas le seul politicien à participer au spectacle. Le maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios (Jim) Beis, a interprété à la guitare «Rock and roll all nite» du groupe KISS.

Le maire Beis sur scène samedi soir:

M. Beis a tenu à rappeler l’importance du travail qu’AJOI effectue chaque année dans son arrondissement.

«Les travailleurs de rue font un travail exceptionnel au niveau des jeunes. Ça représente dans mon arrondissement environ 3000 interventions par année. C’est beaucoup. À chaque fois qu’on a un organisme qui fait un travail de terrain, il faut l’appuyer», souligne-t-il.

Grâce à la vente de billets et à un encan silencieux, la soirée a permis d’amasser un total de 11 000 $ pour l’organisme de travail de rue.

Parmi les autres artistes de la soirée, notons la présence d’une ancienne participante de l’émission La Voix 2016, Rebecca Fiset-Côté, qui a chanté «You and I» de Céline Dion, la chanson «Ex’s and Oh’s» d’Elle King ainsi qu’un mix de «I will survive» de Gloria Gaynor et «Survivor» de Destiny’s Child.

Quelques-unes des chansons interprétées lors du spectacle-bénéfice: