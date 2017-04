Un recours contre la ligne d’Hydro-Québec à DDO ?

La saga du projet de nouvelle ligne électrique de 315 kilovolts (kV) d’Hydro-Québec devant être installée en plein milieu de Dollard-des-Ormeaux se poursuit. Des citoyens opposés au projet envisagent de porter leur cause devant les tribunaux.

Ils étaient 150 à s’être réunis lundi soir au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux pour la première séance d’information sur le processus que pilote le groupe Build it underground DDO. Ils souhaitent que la ligne électrique aérienne de 52 mètres soit plutôt enfouie.

Leur équipe d’avocats de la firme Colby Monet aura notamment pour mandat d’examiner si le projet a rencontré toutes les exigences légales et consultatives.

«On veut aussi déterminer la valeur de la dépréciation qui affectera nos maisons si jamais une ligne aérienne venait à être installée, mais aussi faire valoir que la facture prévue de 14 M$ ne reflète pas le coût total du projet, incluant la dépréciation», soutient la porte-parole du groupe citoyen, Lynette Gilbeau.

Réactions

Toutes les exigences du projet auraient été respectées selon le conseiller en relations avec le milieu pour la région de Montréal d’Hydro-Québec, Jean-Philippe Rousseau.

«Québec a approuvé le projet par décret le 9 février. Il a été autorisé par la Régie de l’énergie en janvier 2016 et la commission d’enquête du BAPE a également reconnu en août 2016 que le projet est acceptable dans une perspective de développement durable. De plus, le scénario retenu par Hydro-Québec se justifie au point de vue technique et économique», indique-t-il.

M. Rousseau admet que la ligne occasionnera une certaine dépréciation de la valeur des maisons.

«La revue des études sur l’évaluation immobilière tend à démontrer que la présence d’une ligne de transport peut jouer un rôle dans la détermination de la valeur des propriétés en milieu urbain et rural et que lorsqu’un impact existe, il tend à se dissiper au fil du temps», peut-on lire dans la documentation fournie sur le projet Saint-Jean.

À Dollard-des-Ormeaux, la majeure partie du développement résidentiel le long de l’emprise s’est réalisé entre 1975 et 1998, au moment où il y avait déjà deux lignes électriques selon Hydro-Québec.

Soutien financier

Lors de la rencontre de lundi, le maire de Dollard-des-Ormeaux, Ed Janiszewski, a assuré son soutien financier du processus légal qui s’enclenche. Il n’a cependant pas voulu détailler cet engagement, jugeant qu’il est trop tôt.

À la fin de 2014, Hydro-Québec avisait les résidents de son intention de prolonger une ligne de transport de haute tension sur une distance de 3 km à travers Dollard-des-Ormeaux. Depuis, la Ville et de nombreux citoyens réclament que les fils de la nouvelle ligne soient enfouis, une option que la société d’État juge trop onéreuse.