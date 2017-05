Résidences Soleil à DDO: une grève à tour de rôle

Les 55 employés syndiqués du Manoir Dollard-des-Ormeaux des Résidences Soleil exerceront leur droit de grève mardi, en s’assurant toutefois que les services seront maintenus pour les résidents.

Les employés membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d’hébergement du Grand Montréal (CSN) effectueront une grève d’une durée de cinq heures, soit de 11h à 16h. Afin d’assurer la continuité des soins et des services aux résidents, ils se relaieront.

Avec l’aide d’une conciliatrice du Tribunal administratif du travail (TAT), l’employeur et le syndicat dans ce dossier ont, en effet, convenu d’une entente de services essentiels.

Après avoir analysé cette entente, incluant les tâches qui ne seront pas effectuées en raison de la grève, le TAT a jugé suffisants les services prévus pour que la santé et la sécurité des résidents ne soient pas mises en danger.

En cas de difficultés de mise en application des services essentiels, les parties devront tenter de trouver une solution. À défaut de solution, elles en feront part au TAT pour que celui-ci puisse leur fournir l’aide nécessaire.

Les négociations entre les syndiqués et l’employeur durent depuis deux ans. Les syndiqués exigent principalement une augmentation salariale de 1,50 $ par heure répartie sur la durée d’une convention collective de trois ans, l’installation d’une salle des employés, ainsi que des primes pour le travail de soir et de nuit, et pour la formation.

La convention collective est échue depuis le 17 décembre 2014.