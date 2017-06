Grands prix d’excellence en transport: un employé de Pointe-Claire nommé

L’employé à l’origine de la réduction de 75 % du temps moyen de réparation des véhicules municipaux de Pointe-Claire vient d’être mis en nomination aux Grands prix d’excellence en transport de l’Association québécoise des transports.

C’est en septembre 2016 que Mathieu Auclair, coordonnateur adjoint au réseau public de Pointe-Claire, a débuté la refonte des processus de réparation de véhicules de la Ville.

En plus de faire passer la moyenne de temps de réparation de 28 à 6 heures, dans les cas où de nouvelles pièces étaient requises, le nouveau système mis en place a également permis de prolonger la durée de vie des véhicules et de réduire considérablement les coûts associés aux réparations.

Dans le cadre de cette initiative, l’équipe supervisée par monsieur Auclair a revu les processus internes, développé un nouvel outil de gestion et amélioré le rôle de chaque intervenant. De plus, l’aménagement du garage a été repensé afin de mieux combler les besoins des travailleurs.

«Un système de livraison express externe pour les pièces a été mis en place. Un nouvel outil de travail sous forme de tableaux a aussi été créé, permettant l’accès en temps réel au statut des véhicules, de manière à optimiser leur durée de vie et à être proactif», précise Mme Paquette-Séguin.

«L’économie se mesure en temps et en efficacité, dans l’optique de continuellement offrir des services améliorés aux citoyens», souligne la coordonnatrice aux communications de Pointe-Claire, Marie-Pier Paquette-Séguin.

Nominé dans la catégorie «jeune professionnel», Mathieu Auclair affirme par voie de communiqué, que cet honneur «est partagé avec les équipes qui ont contribué à ce projet d’amélioration continue».

Parmi les critères évalués dans cette catégorie, on note le niveau d’intervention du candidat dans le projet, la contribution à l’élaboration de solutions novatrices et durables, le leadership ainsi que l’expertise et la polyvalence.

Le dévoilement des lauréats de l’Association québécoise des transports se fera lors de la 10e édition du gala, qui se tiendra le 14 juin, à Montréal.

160

Nombre de véhicules que possède la Ville