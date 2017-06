Nouveau directeur des études au Collège John-Abbott

Le seul cégep anglophone de l’Ouest-de-l’Île, le Collège John-Abbott à Sainte-Anne-de-Bellevue, aura un nouveau directeur des études à compter du 1er août. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Gordon Brown sera responsable de l’enseignement et des programmes d’études du collège.

Ce dernier occupe présentement le poste de Directeur adjoint des Affaires académiques et pédagogiques du Cégep Champlain – St. Lawrence à Québec.

«J’aurai l’occasion de veiller au bon fonctionnement des programmes d’un grand collège. Le défi m’attire. John-Abbott est réputé pour la qualité de son enseignement et le succès de ses étudiants. L’accueil a été très chaleureux depuis ma nomination. J’espère contribuer au maintien de l’excellente réputation du Cégep ainsi qu’à son rayonnement», indique M. Brown.

Au fil des ans, M. Brown a enseigné l’administration des affaires et les sciences politiques pendant plus de 20 ans, agi comme coordonnateur de départements et de programmes, siégé au conseil d’administration du Cégep Champlain et été membre de la Commission des études du campus et du Cégep.

Plus tôt dans sa carrière, il a œuvré en tant que comptable agréé au sein de l’Office du Vérificateur général du Nouveau-Brunswick.

M. Brown est titulaire d’un baccalauréat en génie et sciences politiques de l’Université du Nouveau-Brunswick et d’un deuxième en musique de l’Université Laval. Il possède aussi deux maîtrises: une en sciences politiques de l’Université Laval et une autre en administration des affaires de Queen’s University.

«Les vastes connaissances de Gordon au sujet du système d’éducation du Québec, surtout au niveau collégial, font de lui un choix évident pour le poste», affirme Guylaine Audet, présidente du Conseil d’administration du cégep.

La nomination de M. Brown fait suite au départ d’Erich Schmedt, qui prend sa retraite après avoir servi comme directeur des études pendant huit ans.

8500

Nombre d’étudiants qui s’inscrivent chaque année au Collège John-Abbott, dont quelque 6500 étudiants à temps plein dans les programmes réguliers et 2000 de plus à la formation continue.