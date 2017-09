Partage-Action fête ses 20 ans

Plus de 450 personnes ont célébré les 20 ans de l’organisme Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île lors d’un déjeuner-bénéfice, le 7 septembre, à Pointe-Claire. L’évènement a aussi permis à l’organisme, qui fournit une aide financière récurrente à 41 groupes d’entraide, de lancer sa campagne annuelle de financement.

Plusieurs dignitaires se sont rassemblés au restaurant Les 3 Brasseurs du boulevard Brunswick afin de démontrer leur soutien, dont le député de Nelligan, Martin Coiteux, ainsi que de nombreux élus des neuf villes liées et arrondissements de l’Ouest-de-l’Île.

Partage-Action a vu ses appuis financiers décuplés depuis sa création en 1998. Lors de sa première campagne annuelle, l’organisme a amassé 102 000 $ pour huit groupes d’entraide locaux. L’an dernier, l’organisme a amassé plus de 1,2 million $ pour 41 groupes.

Depuis 1998, Partage-Action a amassé et distribué plus de 13 M$. La totalité des dons reçus sont redistribués aux groupes d’entraide que l’organisme appuie, qui offrent des services de première ligne à plus de 60 000 résidents de l’Ouest-de-l’Île aux prises avec des problèmes incluant la pauvreté et la sécurité alimentaire, le cancer, les jeunes à risque, la toxicomanie, la maladie mentale.

Des dons corporatifs permettent à l’organisme de défrayer ses coûts opérationnels.