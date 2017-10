La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, Dollard-des-Ormeaux et Pointe-Claire aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pour cette première semaine, nous nous concentrons sur le transport, un dossier qui touche énormément de gens dans l’Ouest-de-l’Île. Voici la question que nous avons fait parvenir aux candidats: en attendant l’arrivée du Réseau électrique métropolitain (REM), quelles mesures souhaiteriez-vous mettre de l’avant pour régler les bouchons de circulation et les problèmes de transport en commun dans l’Ouest-de-l’Île ?

Dollard-des-Ormeaux

Alex Bottausci

Au cours des dernières années, les citoyens m’ont continuellement apporté des plaintes parce que la circulation en automobile à DDO est devenue intolérable. À long terme, la mise en place de Feux de circulation Intelligents représente la vraie solution. San Diego les a mis en place et a réduit le temps de déplacement de 25%. Je créerai aussi deux couloirs – un nord-sud reliant à la 40 et un est-ouest en contournant la 40.

Contrairement à notre maire actuel, j’entreprendrai un dialogue avec nos villes voisines, afin de synchroniser les feux sur les Blvds. des Sources et Saint-Jean. Je serai également la voix de DDO auprès de la RMT, dont fait parti la STM, pour augmenter la fréquence des passages des autobus aux itinéraires existants.

Pendant la reconstruction du Blvd. Saint-Jean, déjà planifie durant l’été 2018, je créerai une quatrième voie en direction sud vers la 40 pour atténuer l’augmentation de la circulation.

Raman Kumar Chopra

J’ai réfléchi à ce problème et aux possibles solutions. Le problème causant le bouchon de circulation est la signalisation d”ARRÊT” aux intersections. Je propose des feux de circulation temporaires aux intersections jusqu’à ce qu’on soit en mesure d’installer des feux permanents avec délais adaptés au flux de circulation des heures de pointe.

Ajouter des voies de circulation pour quelques heures de bouchon serait trop coûteux et il en résulterait une augmentation de taxes municipales aux propriétaires.

Une autre solution serait que la police dirige le traffic pendant la période estivale.

De surcroit, cette dernière solution mettrait en avant plan la bienveillance et la diligence de notre force policière.

Finalement, créer de nouveaux emplois à Dollard-des-Ormeaux permettrait de diminuer le nombre de travailleurs se dirigeant vers le centre-ville.

L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève

Stéphane Côté

Vrai changement pour Montréal

Élargissement du réseau

Notre équipe demande à la Société de transport de Montréal de couvrir une plus grande superficie du territoire de l’Île-Bizard Sainte-Geneviève, d’étaler son réseau d’autobus en ajoutant de nouvelles lignes. C’est ainsi que les citoyens seront en mesure de délaisser la voiture au profit du transport en commun.

La fréquence de passage

Les lignes actuelles doivent augmenter la fréquence de passage des autobus et ce, même en dehors des heures de pointe. Ainsi, le réseau sera en mesure de desservir tous les travailleurs incluant ceux et celles qui ont des horaires atypiques. Étant la seule compagnie de transport en commun autorisée à œuvrer sur l’Île de Montréal, la STM coûte très cher aux citoyens. L’offre de transport en commun de la Ville devrait donc inclure des compétiteurs à la STM de façon à optimiser les coûts et l’offre de services.

Éric Dugas

Équipe Denis Coderre

Nous devons nous assurer que la STM offre aux citoyens de l’arrondissement une desserte efficace. Cela implique une redéfinition des lignes de service, l’utilisation de minibus et une participation sans équivoque des élus locaux au processus décisionnel.

L’implantation étudiée de bretelles d’accès à partir du boulevard Jacques-Bizard en direction Ouest sur les boulevards Gouin et Pierrefonds permettrait aux citoyens d’atteindre rapidement les axes routiers Nord-Sud.

Finalement, le projet de construction d’une passerelle pour piétons/cyclistes reliant l’Île Bizard à la gare Sainte-Dorothée (Laval) incluant l’aménagement d’un stationnement incitatif à l’Île Bizard, proposé par l’administration précédente en 2013, est plus que jamais d’actualité et s’inscrit logiquement dans la création du Réseau électrique métropolitain.

Ce projet structurant et intégrateur est la définition même de la mobilité durable et permettrait aux citoyens de l’arrondissement d’accéder rapidement à Montréal et aux citoyens de Montréal d’accéder rapidement, entre autres, aux magnifiques parcs régionaux de notre arrondissement.

Normand Marinacci

Projet Montréal

Projet Montréal veut augmenter les investissements dans le transport en commun contrairement à l’administration Coderre qui a coupé dans les budgets de la STM. Avec Valérie Plante mairesse de Montréal et moi-même maire de l’arrondissement IBSG, nous prolongerons la ligne 207 du boul. Chèvremont jusqu’au Complexe Sportif, nous améliorerons le transport entre l’arrondissement et les points de convergence tels les stations de train et le Centre d’achat Fairview et l’horaire des trains sera bonifié. Nous instaurerons un projet-pilote de navette (minibus) autour de l’Ile-Bizard pour une période de 3 mois. Nous intégrerons le prolongement du boulevard Jacques Bizard jusqu’à la Trans-canadienne à la construction du nouveau pont. Nous mettrons fin au projet de développement de 5,000 maisons prôné par l’administration Coderre à Pierrefonds dans le secteur de l’Anse-à-L’Orme. Ce projet, avec ses 7,000 nouveaux véhicules, ne viendrait qu’accentuer le problème de transport dans l’Ouest de l’Ile en rajoutant un autre axe routier vers la Trans Canadienne déjà saturée.

Pierrefonds-Roxboro

Dimitrios (Jim) Beis

Équipe Denis Coderre

L’ajout du réseau électrique métropolitain (REM) représentera une solution viable pour le transport collectif non seulement pour l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro mais aussi pour toutes les entités municipales voisines. Il est important que toutes les entités travaillent ensemble pour solutionner les problèmes reliés au trafic dans l’ouest de l’île, notamment avec le gouvernement du Québec pour la réalisation du boulevard urbain mais aussi avec la Société de transport de Montréal (STM) pour optimiser la déserte d’autobus vers le métro et les gares Sunnybrooke et Roxboro-Pierrefonds.

Pour faciliter la fluidité du trafic nous travaillons avec les villes voisines pour la synchronisation des feux de circulation et continuons à sensibiliser la population à faire le choix du covoiturage.

Au cours des trois dernières années, nous avons ajouté plus de 40 kilomètres au réseau de pistes cyclables à Pierrefonds-Roxboro et faisons la promotion du partage de la voie publique entres piétons, cyclistes et automobilistes.

Hélène Dupont

Projet Montréal

L’amélioration de notre réseau de transport collectif est plus que jamais une priorité. Projet Montréal estime que le développement de notre réseau est la solution pour arriver à améliorer les déplacements des Montréalaises et des Montréalais.

Justement, le premier engagement de Valérie Plante comme mairesse est de commander 300 autobus hybrides afin qu’ils soient ajoutés à la flotte de la Société de transport de Montréal (STM). Ces autobus seront déployés sur l’ensemble du territoire et l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en bénéficiera assurément.

En bonifiant l’offre du réseau d’autobus, les résidentes et résidents de Pierrefonds-Roxboro n’auront plus à s’entasser comme des sardines pour se rendre au travail ou à l’école. Projet Montréal propose aussi de donner un accès gratuit aux enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte et aux personnes de 65 ans et plus.

En parallèle, Projet Montréal tient à encourager le transport actif, en aménageant des infrastructures sécuritaires pour les cyclistes et les piétons.

Justine McIntyre

Vrai changement pour Montréal

La circulation est un problème qui s’aggrave d’année en année pour les résidents de l’ouest de l’île dû à un manque chronique d’investissements dans le réseau d’autobus, à un étalement qui s’étend vers l’ouest et à un réseau routier insuffisant.

Pour dégourdir le réseau, plusieurs actions sont nécessaires. D’abord, une amélioration de la fréquence du service d’autobus, en heure de pointe mais aussi hors-pointe pour que ce moyen de transport devienne une véritable option. Ensuite, l’ouverture d’un nouveau boulevard urbain ou 4e lien dans l’ouest pour désenclaver les résidents qui sont pris en otage sur les boulevards Antoine-Faucon et St-Charles. Ce nouveau boulevard est planifié depuis longtemps et doit se réaliser sans que cela menace l’intégrité de l’éco-territoire de l’Anse-à-l’Orme.

La construction massive de ce secteur mettrait 10 000 automobiles de plus sur le réseau routier déjà saturé. Enfin, une meilleure coordination des travaux pour éviter de perturber la circulation.

Pointe-Claire

John Belvedere

Voici quelques pistes de solution:

1. S’assurer de la synchronisation la plus efficace possible des feux de circulation sur les artères principales;

2. Promouvoir le covoiturage et renseigner les citoyens sur le logiciel de covoiturage RTM pour en faciliter l’accès et accroître son utilisation (points de départ et stationnement incitatif);

3. Travailler avec la Société de transport de Montréal pour s’assurer que les horaires des autobus et des trains correspondent aux besoins des citoyens;

4. Faire un suivi et exercer des pressions pour que le projet de REM respecte les échéanciers;

5. S’assurer que les travaux de réfection sur les artères principales soient effectués de façon à minimiser les perturbations aux heures de pointe; et

6. S’assurer que les opérations de déneigement soient effectuées de sorte que toutes les voies soient dégagées sur les artères principales aux heures de pointe.

Aldo Iermieri

C’est vrai que les bouchons de circulation sont plus fréquents de nos jours à cause du surplus d’autos dans les rues. Cependant, à l’exception du nord de la 40, à Pointe-Claire ces bouchons ne sont pas si fréquents.

Maintenant, au sud de la 40, le tout va s’améliorer après que la reconstruction de l’intersection de Hymus et Saint-Jean sera terminée; et aussi, une fois que la synchronisation des feux de circulation sur St Jean sera complétée, le trafic retournera à la normale.

En même temps, dans le futur, je compte avoir une meilleure planification des nouveaux travaux qui seront entrepris sur notre territoire afin d’améliorer la circulation.