Isabel Maicas mise sur la transparence

Les résidents seraient davantage consultés avant la prise de décisions majeures advenant une victoire d’Isabel Maicas. La candidate à la mairie de 59 ans promet d’utiliser le courriel, le téléphone et les sondages web si elle est élue le 5 novembre.

«Le manque de transparence a augmenté avec chaque réélection du maire [Ed Janiszewski]. On est dirigé par un roi dans son château, indique Mme Maicas. Quiconque fait part d’une préoccupation est rejeté par le maire, parfois de façon irrespectueuse. J’aimerais que les conseillers soient plus proactifs et cherchent à savoir quelles sont les préoccupations des citoyens».

Néophyte en politique municipale, Mme Maicas réside à DDO depuis 41 ans. Elle travaille à contrat comme analyste de systèmes financiers.

En compagnie d’autres résidents, elle a, en 2015, multiplié les démarches pour s’opposer à la construction d’un immeuble à condos de quatre étages à l’angle du boulevard des Sources et de la rue Roger-Pilon, juste à côté de chez elle.

Même si son groupe n’a pas réussi à freiner le projet, Mme Maicas souligne que cette expérience lui a ouvert les yeux.

«Les résidents reportent au pouvoir les mêmes personnes sans savoir ce qui se passe en arrière. Je me suis donné comme mission de les convaincre qu’ils doivent s’impliquer et être consultés. Il y a un petit peu trop d’apathie et de grosses décisions qui se prennent sans que les gens ne soient informés», fait-elle valoir.

Lignes électriques

Mme Maicas souhaite par ailleurs faire front commun avec les autres municipalités de l’île de Montréal afin de forcer Hydro-Québec d’enfouir toutes ses lignes électriques, notamment la future ligne de transport de 315 kilovolts qui doit bientôt être aménagée entre les boulevards des Sources et Saint-Jean, dans l’emprise du boulevard de Salaberry.

La candidate souhaite aussi s’opposer à la densification et encourager le transport collectif en implantant plusieurs navettes avec de petits bus électriques sur les grands axes de la municipalité.

«On enlèverait des voitures de la circulation, on augmenterait la sécurité, on diminuerait le bruit et la circulation. On amènerait les gens âgés à des endroits stratégiques à Dollard-des-Ormeaux», précise Mme Maicas.

Ce service serait offert gratuitement aux aînés.

Mme Maicas affrontera le maire sortant, Ed Janiszewski, le conseiller municipal sortant Alex Bottausci et le courtier immobilier Raman Kumar Chopra.