L’Équipe Beis balaie Pierrefonds-Roxboro

S’il a vu son chef Denis Coderre être battu, le maire sortant de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios (Jim) Beis peut se consoler. Avec son équipe, il a fait main basse sur l’ensemble des postes de l’arrondissement. Lui-même a été reconduit pour un second mandat à la mairie.

M. Beis a récolté 46% des votes devant la candidate de Projet Montréal, Hélène Dupont (33%) et la chef du parti Vrai changement, Justine McIntyre, choisie par 21% des électeurs.

Par ailleurs, Benoît Langevin et Louise Leroux ont été respectivement élus conseiller de Ville et conseillère d’arrondissement dans le district Bois-de-Liesse.

Leurs collègues Catherine Clément-Talbot et Yves Gignac ont été réélus à leurs postes de conseillers de Ville et d’arrondissement dans Cap-Saint-Jacques.

«Pour moi, c’est business as usual, affirme Jim Beis. On va continuer les programmes en place. rsonnellement, le local a toujours été la priorité. J’ai siégé à l’exécutif pour amener des choses ici. Maintenant qu’on est l’opposition, on va travailler localement de la même façon. Il va falloir qu’on crée des collaborations pour amener des points pour l’arrondissement».

Ville-centre

Par ailleurs, M. Beis s’est dit surpris de la victoire de Valérie Plante à Montréal, en plus d’être déçu de perdre plusieurs de ses collègues perdre leurs sièges.

«Au cours des dernières années, on a transformé Montréal et ses arrondissements. Je suis fier d’avoir fait partie de l’administration Coderre. C’est grâce à lui qu’on a obtenu tellement de choses à Pierrefonds-Roxboro. Dans les semaines à venir, on va établir des liens avec nos collègues maintenant au pouvoir et travailler pour le bénéfice des citoyens», souligne-t-il.

Les élus seront assermentés le 16 novembre lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville.