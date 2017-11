Un parlement à l’école Saint-Gérard de Pierrefonds

Après une campagne de trois semaines au cours de laquelle les candidats ont accroché des pancartes sur les murs et livré des discours à l’interphone, 200 élèves de la 3e à la 6e année ont élu un parlement avec 8 de leurs camarades pour les représenter à l’école primaire Saint-Gérard de Pierrefonds.

«Le but est de sensibiliser tous les élèves à la démocratie. Également, le parlement a pour objectif de responsabiliser les jeunes en leur permettant d’exprimer leurs opinions et leurs idées. Ils doivent par la suite s’organiser pour les mettre en application», explique la directrice Véronique Loriot.

Un député par groupe de 3e et 4e année a été choisi en plus d’un par niveau pour la 5e et la 6e année. Les élèves ont aussi élu un premier ministre et un vice-premier-ministre.

Épaulés par un comité d’adultes constitué de la technicienne en éducation spécialisée, Fanny Pichardo, et de l’enseignante orthopédagogue, Katiana Pélissier-Rigaud, les politiciens en herbe ont choisi les deux thématiques sur lesquelles ils devront se pencher, soit l’environnement ainsi que l’éducation, loisir et sport.

Tout au long de l’année, le caucus se rencontrera deux fois par mois. Par ailleurs, chaque élu représente un groupe d’élèves avec qui il discute sur une base régulière pour récolter les idées afin d’améliorer divers aspects de la vie étudiante.

Élus

Premier ministre: Renaud Zuber

Vice-premier-ministre: Fadl Faudel Boukaily

Député du groupe 301: Laura-Claude Synnott

Député du groupe 302: Nico Palladini

Député du groupe 401: Lina Halfaya

Député du groupe 402: Rhéa Sinno

Député des 5e années: Disha Patel (502)

Député des 6e années: Éliane Synnott