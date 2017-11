500 000$ pour le Lakeshore

Le traditionnel bal annuel au profit de la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore (FHGL) a permis d’amasser 500 000 $. Quelque 350 personnes étaient rassemblées à l’occasion de cette 17e édition à Dorval, le 11 novembre.

En plus des décors somptueux inspirés du thème de la forêt enchantée, les convives ont pu apprécier cocktail, champagne, souper gastronomique cinq-services, bar ouvert, performances et danse au son du groupe Electrik.

«Je suis encore une fois très touchée par la générosité de notre communauté. Un événement comme celui-ci n’aurait pu connaître un tel succès sans la participation et l’engagement de nos nombreux collaborateurs, qui ont à cœur notre hôpital communautaire», souligne la directrice générale de la FHGL, Heather Holmes.

Fondée en 1964, la FHGL contribue à l’amélioration des soins à l’Hôpital général du Lakeshore de Pointe-Claire. Les fonds servent à l’acquisition d’équipement médical de pointe, aux rénovations majeures des structures hospitalières et aux programmes et formations spécialisées pour le personnel, et ce, pour les initiatives non financées par le gouvernement.

En 2016-2017, un montant de 4,9 M$ a été amassé par la fondation, permettant l’aménagement de quatre nouvelles chambres de soins intensifs, la réalisation de la phase 1 d’une nouvelle salle de radiologie multifonctionnelle et l’achat d’appareils d’échographie, de vidéo bronchoscope et de communications pour l’urgence.

Un système d’inhalation pulmonaire, de l’équipement modernisé pour le bloc opératoire ainsi que de l’équipement pour l’unité de psychiatrie ont aussi été achetés.

Dons reçus au cours des dernières années par la FHGL

2016-2017: 4,8 M$

2015-2016: 4,3 M$

2014-2015: 3,7 M$

2013-2014: 2 M$