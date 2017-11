Aurora inaugure son usine voisine de Montréal-Trudeau

À huit mois de la légalisation du cannabis, la firme albertaine Aurora a inauguré officiellement la première usine québécoise de production à Pointe-Claire, à proximité de l’aéroport Montréal-Trudeau. Les activités, qui ont débuté le 30 octobre, permettront bientôt de produire 4000 kg de pot par année. La première récolte aura lieu d’ici quelques mois.

En entrant dans l’immense bâtiment de 12 000 mètres carrés, tout est blanc et aseptisé. On détecte à peine une légère odeur de pot dans l’air. Seulement 216 plants d’à peine 20 cm poussent présentement dans l’usine, qui, à terme, emploiera une cinquantaine de travailleurs. Pour l’instant, ils ne sont qu’une quinzaine à s’affairer.

L’accès aux dix chambres de culture est contrôlé par carte électronique et quelque 120 caméras épient les quatre coins de l’usine. Les bandes vidéo devront être conservées au moins deux ans. Les règles d’hygiènes répondent aussi aux exigences du gouvernement fédéral, alors que sarraus, lunettes de protection, filets à cheveux et à barbe ainsi que protège-souliers sont de mise.

Une fois les plants à maturité et les cocottes séchées, le produit fini sera entreposé dans une voûte aux murs de 30 cm en béton armé pouvant contenir des sacs jusqu’à une valeur de 32 M$.

Les installations comportent aussi des chambres de boutures, des laboratoires où sera testé le taux de tétrahydrocannabinol (THC), la principale substance responsable des effets pharmacologiques de la marijuana, ainsi qu’une chambre de destruction. Il n’a toutefois pas été possible de tout visiter.

Pour l’instant, l’usine du boulevard Hymus acquise en avril n’est dédiée qu’au cannabis médical. Mais la marijuana cultivée pourrait aussi servir à des fins récréatives dès juillet, une fois qu’Ottawa aura donné le feu vert à l’entreprise.

«On est parti de rien en 2014 et on est devenu le deuxième fournisseur de cannabis au monde. On a prouvé qu’on pouvait opérer sous les règles très strictes de Santé Canada. On utilise une technologie de pointe et maintenant on prend de l’expansion dans le monde», indique le vice-président exécutif, Cam Battley.

Autres installations

La veille de l’inauguration à Pointe-Claire, Aurora a fait l’acquisition de l’ancienne usine de H-2 Biopharma, à Lachute, dans les Laurentides, qui aura une capacité de production annuelle équivalente à celle de l’ouest de l’île.

Sa principale usine canadienne près de Calgary produit au-delà de 5500 kg par année. Une autre installation est en voie d’être construite à Edmonton. D’une superficie de 244 000 mètres carrés, elle devrait être finie au début de l’année prochaine. Elle permettra de produire 100 000 kg annuellement.

Exportation

Aurora tient à satisfaire le marché local d’abord, mais a aussi des visés à l’international.

«On va exporter du pot de qualité qui aura poussé au Québec en Europe, en Australie et d’autre part dans le monde où c’est légal», précise le vice-président exécutif, Cam Battley.

Déjà, la compagnie albertaine vend du cannabis médical en Allemagne. Depuis mars, elle détient 20% des parts de Cann Group, la première firme à produire de cannabis médical en Australie.

L’usine de 15 000 mètres carrés récemment acquise à Lachute, près de la frontière ontarienne, devrait être complétée avant la fin de 2017. Elle pourra, à terme, produire quelque 4500 kg de cannabis par année.