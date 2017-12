182 médailles

La compétition annuelle Invitation Pointe-Claire Provincial AA & AAA, qui a réuni 700 athlètes de partout au pays, ce week-end, a permis aux nageurs locaux de se démarquer. Formant la plus imposante délégation, avec 167 nageurs, Pointe-Claire a dominé au chapitre des médailles, avec 182 podiums.

Pour les athlètes de Pointe-Claire, le taux de progression, qui se mesure en comparant les dernières performances d’un athlète à ses sommets personnels, s’est chiffré à 105%. À ce chapitre, le club a d’ailleurs pris le troisième rang parmi les 26 formations inscrites.

«Le nombre de médailles, c’est excellent. C’est une bonne indication de comment s’est déroulée la compétition. Mais le plus important, c’est la progression des athlètes», indique l’entraîneur-chef, Martin Gingras.

Médailles

De nombreux nageurs ont offert des performances dignes de mention lors de la compétition.

Au cours des neuf épreuves auxquelles il a pris part, Spencer Bougie, qui évolue chez les 17 ans et plus au niveau AAA, a remporté sept médailles d’or: en simple, au 50m et 100m libres, au 50m dos et 50m brasse ainsi que trois autres en relais, au 4X50m libre, au 4×50 mixte, au 4×50 quatre nages (dos, brasse, papillon et crawl).

«J’ai gagné plusieurs médailles, mais j’aurais aimé aller un peu plus vite au cadran pour ce qui est du 50m crawl. J’ai terminé avec 0,76 seconde de plus que mon meilleur temps. Mais je suis super satisfait de ma course sur le dos. C’est quelque chose que je ne nage pas d’habitude», souligne-t-il.

Chez les dames de 15 et 16 ans, Jeanne Dahmen a obtenu une médaille d’or au 100m papillon, une autre au relais 4X50 libre ainsi qu’une médaille d’argent au 200m papillon.

«Cette compétition permet de voir à quel point j’ai à m’améliorer d’ici la fin de l’année. Ces résultats vont me permettre de me situer par rapport à où je devrais être, précise-t-elle. J’ai réussi à avoir des meilleurs temps dans presque toutes mes courses. Ça me motive vraiment pour la fin de l’année. J’ai hâte de voir ce que je vais être en mesure de faire».

Disposant d’un nombre de nageurs vastement supérieur aux autres formations, le Club de natation de Pointe-Claire a aisément distancé ses plus proches compétiteurs pour ce qui est du pointage final de la compétition, amassant 3251 points.

Le club St. John’s Legends a terminé deuxième avec 992 points.