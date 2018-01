Ensemble contre l’islamophobie

Dans le but d’honorer la mémoire des victimes de la fusillade à la mosquée de Québec, l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a proclamé le 29 janvier Journée de commémoration et d’action contre l’islamophobie.

Le maire de l’arrondissement, Dimitrios (Jim) Beis, veut ainsi permettre, année après année, de rappeler la mémoire des six personnes décédées et des victimes qui doivent vivre avec les séquelles de cette agression qu’il qualifie d’insensée.

«Cet acte de violence et de terrorisme, où des êtres humains ont été abattus froidement et d’autres blessés grièvement pour avoir entretenu des convictions religieuses différentes de la majorité a ébranlé tout le Québec et principalement l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, où vivent de nombreux citoyens de différentes communautés musulmanes», fait-il valoir.

La proclamation officielle de cette journée sera adoptée au conseil d’arrondissement du 12 février et reprise à tous les ans autour de la date anniversaire de ce triste événement.