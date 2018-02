Nouvelles stations météorologiques

Dans le but d’optimiser les interventions de son service de travaux publics, la Ville de Pointe-Claire a récemment installé quatre stations météorologiques solaires à des endroits stratégiques de son territoire. La Ville loue ces aménagements pour 500 $ par mois.

Situées à proximité des boulevards Brunswick, Saint-Jean, des Sources et du chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, les stations produiront, en temps réel, des données sur les conditions météorologiques.

Cela permettra de recueillir des mesures précises en lien avec les quantités de précipitations, la température de l’air, le point de rosée, ainsi que la température de surface, afin d’anticiper le potentiel de gel au sol et de verglas et de fortes précipitations.

«Ces stations nous permettent d’intervenir encore plus rapidement, aux bons endroits et selon les besoins. Cette solution innovante, utile l’année durant, permet à la fois de guider les opérations de déneigement et de limiter les risques d’inondations», indique le maire, John Belvedere.

Les stations ont été mises en place en novembre.

Emplacements

– Boulevard Saint-Jean près de l’avenue Civic Centre (à proximité de l’hôtel de ville)

– Boulevard Brunswick à l’angle de l’avenue Fairview

– Boulevard des Sources (à proximité de l’intersection de l’avenue Avro)

– Chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore (à proximité du Club de canoë)