Travaux préventifs

Des travaux mineurs visant à prolonger la durée de vie de la chaussée seront effectués, entre le 2 juillet et le 31 août, sur la voie de service de l’autoroute 40 ouest entre les avenues Tecumseh et Ellingham. Ces ouvrages consisteront à planer la surface et à la repaver. Afin d’assurer la sécurité des automobilistes, il y aura certaines entraves à la circulation.