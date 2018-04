Victoire en finale pour les Lions

Les Lions bantam AAA du Lac Saint-Louis Nord ont terminé en beauté leur saison du tonnerre en l’emportant 7-4 contre les Estacades de la Mauricie en finale de la Coupe Dodge à Gatineau, dimanche. En 48 matches, l’équipe menée par l’entraîneur Kirk Mullin n’a perdu qu’à trois reprises.

En demi-finale, les Lions sont sortis vainqueurs d’un affrontement contre la seule équipe ayant obtenu plus de points qu’eux en saison régulière, les Harfangs du Triolet de Sherbrooke. Le match s’est terminé en prolongation par un pointage de 5-4.

Quelques heures plus tard, les Lions ont rapidement pris les commandes du match ultime de la Coupe Dodge, se forgeant une avance de 3-0 sur la Mauricie dès les premières minutes de la deuxième période. Gentile, James Swan et Robert Orr ont été les marqueurs pour les Lions.

Les Estacades sont ensuite revenus dans le match, inscrivant deux buts, dont un en avantage numérique, pour réduire l’écart à 3-2. William Blackburn a redonné l’avance aux Lions, mais les Estacades ont fait 4-3 moins de deux minutes plus tard en infériorité numérique.

«On a eu quelques problèmes de pénalités et ils sont revenus de l’arrière. Ils ont continué de nous pousser dans le dos continuellement. À chaque fois que je pensais qu’on avait une avance confortable, ils trouvaient le moyen de revenir dans le match et de marquer contre nous», indique l’entraîneur-chef, Kirk Mullin.

Les Lions ont fait très mal aux Estacades dès le retour de la pause. Ils ont compté deux buts consécutifs durant les trois premières minutes du troisième engagement. Charles Alexis Legault a vu le fond du filet alors que William Blackburn s’est inscrit au tableau pour la deuxième fois dans le match.

Les Estacades ont marqué un quatrième but à la septième minute. Ils ont ensuite tenté le tout pour le tout en retirant leur gardien, mais les Lions leur ont enlevé tout espoir en marquant dans un filet désert.

Ressaisie

Les Lions avaient entamé le tournoi avec une défaite de 6-1 aux mains des Seigneurs des Mille-Îles, vendredi.

«On a commencé le tournoi avec un mauvais état d’esprit. Les gars venaient juste de compléter une session d’essais pour le midget AAA et leur focus était là-dessus et non pas sur la Coupe Dodge. On n’était pas mentalement préparé donc. Mais je crois que ça a joué en notre faveur de perdre ainsi, parce que ça nous a permis de faire des correctifs rapides», souligne M. Mullin.

L’équipe s’est ensuite ressaisie pour remporter ses cinq matches suivants. L’entraîneur estime que bien des joueurs ont élevé leur jeu d’un cran, particulièrement Charles Alexis Legault.

M. Mullin a qualifié le jeu du jeune défenseur d’exceptionnel, a vanté son leadership et ses habiletés allant même jusqu’à dire qu’il a été le meilleur défenseur du tournoi.