Déroute en finale pour les Vipers

Rien n’est jamais gagné d’avance dans le sport. Les Vipers midget AA, qui n’avaient pas perdu un seul match depuis le 19 février, ont appris la leçon. L’équipe de Dollard-des-Ormeaux a été rossée 8-1 par les Mousquetaires de Saint-Hyacinthe en finale de la Coupe Dodge dimanche, à Gatineau.

Après s’être qualifiés pour la finale en battant le Grizzly de Richelieu 4-2, les Vipers devaient disputer un second match à quelques heures d’intervalle en milieu d’après-midi dimanche, à l’aréna Cholette.

Plus tôt dans le tournoi, les Vipers avaient disposé des Mousquetaires 4-3, au terme d’un match serré qui s’était soldé en tirs de barrage. Le match de dimanche a, quant à lui, été à sens unique.

Après avoir vu l’adversaire prendre les devants par trois buts en première période, l’avant des Vipers, Jordan Pollack, a trompé la vigilance du gardien Charles Deguire à la deuxième minute du second engagement. Le Richelieu a par la suite ajouté cinq buts sans riposte.

«On affrontait une bonne équipe et on a tout simplement manqué de jus. On est sorti un peu à plat et eux ont capitalisé sur leurs opportunités. Malgré la défaite, je pense que mes joueurs ont quand même donné l’effort maximal contre une équipe qui n’a jamais concédé un pouce. Je leur tire mon chapeau», indique l’entraîneur-chef de DDO, Alex Essaris.

Bons deuxièmes

En 24 matches de saison régulière dans la Ligue régionale du Lac Saint-Louis, les Vipers ont une fiche de 16 victoires, 5 défaites et 3 nulles, terminant au deuxième rang du classement général.

«On ressent un mélange d’émotions en ce moment et la déception est l’une d’elles. Mais les gars ont travaillé très fort toute la saison. On a été une équipe solide. Les jeunes sont dans l’ensemble fiers de ce qu’ils ont accompli et on est fier d’eux aussi», souligne M. Essaris.

De leur côté, les Mousquetaires, qui représentaient la région du Richelieu, terminent le tournoi de la Coupe Dodge avec une fiche de quatre victoires, une défaite et une nulle.