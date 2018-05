Fini les bouteilles d’eau à Gérald-Godin

Le cégep Gérald-Godin a pris la décision d’éliminer les bouteilles d’eau en plastique de son établissement. Dès la rentrée, elles ne seront conséquemment plus vendues sur le campus de Sainte-Geneviève.

Ce choix a été fait à la suite d’une réflexion initiée par le comité environnemental étudiant (le Terrater) et le Comité d’action et de concertation en environnement (CACE), un groupe de travail composé de membres du personnel, d’étudiants et de la communauté élargie.

Dans les prochains mois, plusieurs actions seront mises en place pour accompagner ce changement d’habitude. Un marquage coloré visant à donner plus de visibilité aux fontaines d’eau sera notamment installé.

D’ores et déjà, des activités de sensibilisation ont été organisées. Le 25 avril, durant la pause commune du dîner, des membres du Terrater accompagnaient Isabelle Valois, une technicienne en développement durable, afin de proposer différentes activités à la communauté collégiale.

Mme Valois avait préparé une dégustation d’eau à l’aveugle où le goût de l’eau embouteillée était comparé avec l’eau doublement filtrée des fontaines.

Cela aura permis aussi d’aborder les différentes façons d’aromatiser son eau et de discuter des perceptions relatives à la qualité de l’eau, des traces de plastique que l’on peut boire en consommant de l’eau embouteillée et de l’impact de notre empreinte écologique.

Parallèlement, le groupe du Terrater servait des bouchées végétaliennes. Par ailleurs, un concours était aussi lancé auprès des étudiants qui pourront exprimer en mots ou en image leur perception de l’apport de cette décision environnementale.

Stéphanie Godin, directrice adjointe des études, vie étudiante, soutien à l’apprentissage et bibliothèque, se réjouit de cette décision.

«Le Cégep contribue à la formation de jeunes citoyens responsables et engagés, conscients des enjeux environnementaux. Nous sommes convaincus que cette décision engendrera des changements individuels permettant de réduire l’empreinte écologique collective», souligne-t-elle.

Pour Mme Valois, il est important d’économiser ainsi les ressources naturelles et de limiter l’empreinte environnementale.

«En adoptant l’habitude d’utiliser une bouteille réutilisable pour boire de l’eau au Cégep, l’on espère que ce geste puisse avoir un effet d’entraînement. Chaque geste compte pour utiliser adéquatement cette ressource qui n’est pas sans limites et pour réduire notre consommation de plastique», fait-elle valoir.

Rappelons que le cégep Gérald-Godin a obtenu le niveau Excellence de la certification Cégep Vert du Québec émise par ENvironnement JEUnesse depuis le printemps 2012.

Cette certification environnementale propre au milieu collégial a pour but d’encourager les cégeps à instaurer une culture de gestion environnementale dans une perspective d’amélioration continue impliquant l’ensemble de la communauté collégiale.