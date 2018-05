Création de conseils jeunesse et d’aînés

Les jeunes de moins de 25 ans et les aînés de plus de 60 ans de Pierrefonds-Roxboro pourraient bientôt disposer d’un accès accru au pouvoir décisionnel. L’administration a entériné la nomination d’un conseil jeunesse et d’un autre pour les aînés lors de la dernière séance ordinaire du conseil d’arrondissement, la semaine dernière.

Les deux conseils seront chargés de représenter les intérêts de leur groupe d’âge respectif, d’orienter les élus sur les enjeux qui les concernent ainsi que de cibler les priorités pour les jeunes et les aînés.

«Je voulais donner une voix à ces parties de la population pour nous orienter, nous aider à avoir une voix pour eux. Ça leur donnera un levier en communiquant directement avec les décideurs. Ces conseils seront extrêmement précieux pour nous guider dans la prise de meilleures décisions pour notre collectivité», indique le maire Dimitrios (Jim) Beis.

À l’avenir, il voudrait également instaurer un conseil interculturel et un autre pour les personnes à mobilité réduite.

Au recensement de 2011, les jeunes de moins de 25 ans représentaient près de 32% de la population de Pierrefonds-Roxboro, alors que les personnes de 60 ans et plus comptaient pour un peu plus de 20%.

Le nouveau conseil jeunesse est constitué de 15 membres alors que celui des aînés en compte 11.