Éco-pâturage à Pointe-Claire

Pointe-Claire vient d’engager six nouveaux «employés» pour tondre l’herbe au parc Edgewater. Vaillants et peu exigeants, ils travailleront toujours à quatre pattes et ne seront rémunérés qu’avec de la nourriture. Ces nouveaux employés sont en fait des moutons que la municipalité empruntera dans le cadre d’un projet d’éco-pâturage.

Du 11 juin au 20 juillet, tous les jours, entre 10h et 20h, les moutons profiteront d’un enclos temporaire pour brouter l’herbe au parc situé le long du lac Saint-Louis, près du village de Pointe-Claire.

«Nous avons à cœur le développement durable et cette initiative ludique et éducative s’inscrit dans cette démarche», souligne le maire, John Belvedere.

Une série d’activités et d’animations pédagogiques est prévue durant ces six semaines, au parc Edgewater.

En cas de pluie, d’orage ou de canicule, les moutons seront placés à l’abri, donc absents du parc et les activités auront lieu au centre communautaire Noël-Legault (245, chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore).

Tous les samedis, de la moulée sera disponible, au coût de 0,25 $, pour nourrir les moutons. Un gardien sera sur place en tout temps pour surveiller le troupeau.

Activités de 18h30 à 19h30

14 juin: tricot avec les moutons – pour tous les niveaux

21 juin: heure du conte bilingue suivi d’un bricolage – pour enfants de 3 à 6 ans

28 juin: création artistique en famille

5 juillet: pique-nique familial suivi d’un spectacle pour enfants (en français)

12 juillet: yoga avec les moutons – pour adultes (apportez votre tapis de yoga)

19 juillet: démonstration de tonte de mouton et de filage