Conditions idéales pour la Coupe du Québec

Le soleil était au rendez-vous pour la 18e Coupe du Québec, qui s’est déroulée le week-end dernier sur le Lac Saint-Louis. Vingt-trois participants atteints de divers handicaps physiques en provenance du Québec, d’Ontario, d’Alberta et des États-Unis se sont fait compétition en partance de Pointe-Claire.

Des voiliers spécialement adaptés permettent à ces personnes de participer à la course de type amicale «flotte d’argent» ou celle plus compétitive, «flotte d’or».

«La température était formidable. Le vent était extraordinaire. Il y avait un vent inhabituel, qui venait du nord-ouest. Il fallait s’adapter et y aller en conséquence. On a eu un bon niveau de participation. Certains sont venus d’aussi loin que Calgary», souligne le directeur général de l’Association québécoise de voile adaptée (AQVA), René Dallaire.

Avec l’aide d’une trentaine de bénévoles, les concurrents se sont affrontés pendant deux jours, les finales ayant lieu dimanche. Marc Villeneuve, un résident de Laval qui pratique la voile au moins à deux reprises chaque semaine à Pointe-Claire, a remporté la flotte d’or.

«J’ai eu un bon départ et je n’ai eu ensuite personne devant moi pour me couper le vent. Il y avait un vent de 10 à 15 nœuds, des belles petites rafales, des conditions idéales, explique-t-il. J’aime l’esprit amical qu’on retrouve dans cette compétition, le fait d’avoir du plaisir sur l’eau et de rencontrer du monde qui partage les mêmes intérêts et la même passion».

Dans la flotte argent, c’est Martin-Pierre Pernicka de l’AQVA, qui a remporté l’épreuve.

S’il indique que le programme de voile adaptée de l’AQVA ne cesse de prendre de l’expansion d’année en année, M. Dallaire souligne que quatre nouveaux voiliers adaptés ont pu être achetés récemment, portant le nombre total d’embarcations de l’organisation à six.