775 nouveaux arbres à DDO

Dans le but de compenser pour les nombreuses coupes d’arbres préventives effectuées récemment en raison de l’agrile du frêne, la Ville de Dollard-des-Ormeaux (DDO) plantera 775 feuillus sur le domaine public, cet automne.

«Ça fait plusieurs années qu’on fait de très petites plantations. Mais on a perdu beaucoup d’arbres et il faut commencer à les remplacer. On ne les remplacera pas tous, mais c’est notre première phase et on espère qu’il va y en avoir beaucoup d’autres», indique la chef de division travaux publics, Stéphanie Roy.

La majorité des arbres seront plantés dans 23 des 35 parcs que compte DDO. Le reste sera placé en bordure de différentes rues. La municipalité a choisi une cinquantaine d’essences d’arbres différentes pour cette plantation qui se fera en octobre.

«On ne fait plus de la monoculture pour éviter qu’il y ait des maladies qui affectent certains arbres comme l’agrile du frêne. Dans le futur, s’il y a une maladie sur un arbre en particulier, on ne veut pas tous les perdre», souligne Mme Roy.

Un appel d’offres se terminera le 14 août pour trouver un fournisseur qui effectuera les travaux.