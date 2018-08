Du sang neuf chez les Mustangs

Les Mustangs midget AAA du North Shore, qui ont remporté le championnat provincial des trois dernières saisons, présentent un alignement résolument jeune cette année avec près d’une dizaine de joueurs sans expérience de football.

«Depuis que j’ai commencé à entraîner, c’est l’équipe la plus jeune que j’ai eue. On a perdu des joueurs de deuxième année au profit d’équipes collégiales, comme toujours», souligne l’entraîneur-chef des Mustangs, Jason Jourdenais.

Si les vétérans se sont faits rares au camp, une douzaine en sont à leur deuxième saison, pas moins de 69 joueurs se sont présentés au camp de pré-saison.

«On pensait avoir peut-être entre 20 et 25 gars, indique Jourdenais. Jusqu’ici, il y en a quelques-uns qui se sont désistés. Ils savaient que le calibre était trop élevé pour eux. On est rendus à environ 55 et il nous reste des coupes à faire la semaine prochaine.»

L’entraîneur s’attend à ce que son équipe connaisse un départ relativement lent.

Vive compétition

Les Mustangs évoluent cette année dans une Ligue de football midget du Québec (LFMQ) remodelée, qui a notamment incorporé des équipes de l’Ontario.

Jourdenais s’attend à une compétition féroce étant donné que les Mustangs feront partie de la division Heppell, où évoluent les meilleurs clubs.

«Tous les matchs seront compétitifs et ça va être dur. On n’aura pas des matchs faciles où on pourra reposer certains joueurs sur le banc s’ils se remettent d’une blessure, ou pour faire jouer les recrues un peu plus. Ça risque d’être difficile puisqu’on jouera entre autres contre des joueurs plus vieux», souligne-t-il.

Le midget AAA du Québec compte des joueurs de 16 et 17 ans, alors que les équipes ontariennes peuvent aligner des footballeurs de 18 ans.

Champion en titre depuis trois ans malgré un programme où le recrutement est basé sur deux années d’éligibilité, l’entraîneur affirme que le championnat reste encore l’objectif.

«On va faire de notre mieux cette année. Ce n’est pas du sport de participation. Si on pratique presque tous les jours, c’est pour gagner. Notre premier mandat, c’est de s’assurer que les jeunes soient prêts pour le prochain niveau», fait valoir Jourdenais.

Les Mustangs disputeront leur premier match à l’extérieur, le 12 août. Ils affronteront les Eagles de Nepean au Millenium Park, en Ontario.