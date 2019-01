Campagne des Fêtes généreuse pour Partage-Action

Les différentes activités de financement de décembre ont permis à Partage-Action de récolter au moins 70 000$. La nouvelle directrice générale de l’organisme de sociofinancement de l’Ouest-de-l’Île, Sophie McCann, est satisfaite du déroulement de la campagne des Fêtes qui a donné une notoriété au travail de son équipe.

Le montant recueilli s’avère pour le moment une estimation. Les fonds recueillis seront comptabilisés plus en détail au cours des prochains jours. Jusqu’au 31 décembre, la Fondation Tenaquip, qui aide les organismes de bienfaisance au Canada, doublait les dons remis par les particuliers.

L’offensive de financement à l’approche de Noël a commencé avec la première édition de la journée Mardi resto, à la fin novembre. Onze restaurants de l’Ouest-de-l’Île ont remis une partie de leurs recettes pour l’occasion. Ensemble, ils ont fait un don de 2000$ à Partage-Action.

«On a eu un problème, c’est-à-dire que c’était la première tempête de neige de la saison. Elle a un peu affecté les revenus, mais comme première expérience, c’était bien. L’année prochaine, on a l’intention d’aller recruter davantage de restaurateurs», mentionne Mme McCann.

Le concours de sapins de Noël, l’emballage des cadeaux et la présence du père Noël à la Plaza Pointe-Claire ont aussi permis de récolter des fonds. La chaîne de télévision CBC a également contribué à la campagne avec un concert et une soirée quiz.

Visibilité

Entrée en poste en septembre, Mme McCann n’ose s’avancer sur une comparaison avec les montants amassés des dernières années. Contente de l’estimation de 70 000$, elle souligne que les activités servent aussi à mettre en lumière la mission de l’organisation.

«On utilise beaucoup la campagne des Fêtes pour augmenter la visibilité de Partage-Action. Malheureusement, il y a encore une partie de la population qui connaît peut-être le nom, mais ne comprend pas nécessairement ce qu’on fait exactement», soutient la directrice générale.

L’organisme à but non lucratif redistribue l’argent récolté au courant de l’année parmi une quarantaine de groupes communautaires de l’Ouest-de-l’Île.

On Rock

La banque alimentaire Services communautaires On Rock, à Pierrefonds, a distribué pour près de 50 000$ en cadeaux et environ 35 000$ en nourriture, quelques jours avant Noël. Des particuliers, des entreprises et des écoles ont fait plusieurs dons de denrées alimentaires. L’organisme West Island Mommies a de son côté récolté de nombreux jouets.