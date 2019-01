Gerry Robertson honoré

La contribution de l’ex-directeur des loisirs de Pierrefonds, Gerry Robertson, sera honorée à titre posthume. Avec l’accord de la Commission de toponymie du Québec, le Centre communautaire de l’Est sera officiellement rebaptisé en son nom à la suggestion de l’arrondissement.

M. Robertson a été en poste de 1973 à 2010, où il a pris la retraite.

«Gerry a été un collègue en loisirs et mon mentor au début de ma carrière. Je suis très heureux de pouvoir lui rendre cet hommage, indique le maire, Dimitrios (Jim) Beis. Au printemps, nous aurons une cérémonie pour la nomination officielle de l’édifice».

Le Centre communautaire de l’Est a été choisi parce que, non seulement M. Robertson a fait partie de la démarche d’analyse des besoins du secteur et de construction de ce centre pour les organismes et les citoyens de l’est de Pierrefonds, mais aussi parce qu’en fin de carrière, ses bureaux et ceux de sa garde rapprochée en développement social s’y trouvaient.

L’édifice construit en 2008 est situé sur le boulevard Gouin Ouest, juste en face de la gare de train Sunnybrooke.

M. Robertson a été, tour à tour, président du Conseil d’administration du CLSC Pierrefonds pendant plusieurs années, administrateur dans le réseau de santé de l’Ouest-de-L’Île ainsi que directeur général de la Table de quartier du Nord-Ouest, vers la fin de sa vie.