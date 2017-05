375e de Montréal: une table à pique-nique comme legs

Vingt-quatre immenses tables à pique-nique. C’est le legs que laisseront la chaîne de supermarché Loblaws et deux finissantes du baccalauréat en design de l’Université de Montréal pour le 375e de la métropole.

Chacun des 19 arrondissements de Montréal et les parcs nature de la Visitation et du Cap-Saint-Jacques recevront au cours des prochains mois une table à pique-nique conçue par les étudiantes Émilie Proulx et Isabelle Vo.

Pouvant accueillir 22 personnes, le mobilier urbain d’environ six mètres comporte deux espaces pour les personnes à mobilité réduite et une section pour poser un barbecue portable. La table se veut multi-générationnelle.

«On voulait recréer un peu la convivialité qu’on retrouve dans les gros repas de famille avec le coin pour enfants, la table des adultes et l’îlot de cuisine», explique Isabelle Vo.

Une section a été pensée pour les enfants afin de régler une problématique avec les tables à pique-niques traditionnelles.

«On a remarqué au cours de nos recherches que les enfants pouvaient s’asseoir, ils sont souvent debout ou à genou. On a alors décidé de créer une partie de la table un peu plus basse», mentionne Émilie Proulx .

Les deux étudiantes ont choisi des matériaux locaux pour la fabrication tels que du cèdre de l’ouest.

«C’est un bois qui résiste aux intempéries, aux insectes et à la moisissure. Donc, ça peut rester un bon 20 ans dans les parcs», mentionne Mme Vo.

Concours

Le projet des deux jeunes femmes, âgées de 23 ans, a été sélectionné à la suite d’un concours académique lancé par l’entreprise Loblaws avec la collaboration de la Faculté de l’aménagement de l’UdeM.

Après avoir été approché par la Société des célébrations du 375e anniversaire, la chaîne de supermarché a décidé d’offrir comme legs des tables à pique-nique.

«On s’est donné comme mandat de nourrir la joie de vivre des Montréalais et de leur permettre de profiter pleinement de leur ville et de leurs grands espaces verts. Nous voulions aussi que cet apport soit durable dans le temps», mentionne la directrice des affaires corporatives et des communications, Johanne Leroux.

Deux équipes de la Faculté ont participé au concours. Le choix du design a été fait par Loblaws qui a surnommé le projet «table du partage Choix du président»

Les deux gagnantes recevront une bourse de 5000$.

Le coût de la fabrication des 24 tables est assumé par l’entreprise alimentaire et leur entretien sera sous la responsabilité des arrondissements et de la ville-centre.

Dans le cadre du 375e, plusieurs legs se concrétiseront dans les prochaines années. La Ville de Montréal a prévu dans son programme triennal d’immobilisation 2017-2019 un budget de 152M$ pour de nombreux projets d’aménagement.

200 000$

C’est le montant investi par Loblaws pour la construction des 24 tables à pique-nique.