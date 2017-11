Pony Girl au Théâtre Outremont

Accompagné de son pop-rock flirtant avec le folk et les ambiances électroniques, Pony Girl montera pour la première fois sur les planches du Théâtre Outremont le 3 novembre. La formation offrira une sélection de chansons tirées de son plus récent album Foreign Life, en plus de dévoiler au public quelques exclusivités.

Après plusieurs mois de tournée à présenter leur second opus paru en novembre 2015, les cinq complices de Pony Girl ont pris le temps de travailler sur de nouvelles compositions. L’inspiration est au rendez-vous pour le collectif basé à Ottawa, dont une partie des membres est originaire du Québec.

«Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas joué ensemble pour écrire. On présentait des spectacles et on était en tournée avec le dernier album. On a donc commencé à faire des séances de pratique et d’improvisation à un chalet pour revenir un peu à la source», raconte Pascal Huot, auteur-compositeur-interprète et guitariste de Pony Girl.

En équipe

L’artiste spécifie que le nouveau matériel sera «plus collaboratif». Fort de son expérience des dernières années sur la route, le groupe amalgame le savoir-faire de ses cinq musiciens.

«C’est l’fun de voir où en sont rendus nos goûts personnels en musique, car chacun de nous a changé, évolué aussi. On met ça ensemble, puis on jam des idées. On enregistre tout le temps ce qu’on fait, dans le salon ou en studio, pour être en mesure de s’écouter», soutient Pascal Huot.

Le chanteur et guitariste a fondé le groupe en compagnie de Yolande Laroche (voix, clarinette, claviers), Julien Dussault (guitare, musique électronique), Gregory Clark (basse électrique) et Jeff Kingsbury (batterie, marimba).

Remarquée dès la sortie de son premier album Show Me Your Fears en 2013, la formation a offert des prestations dans plusieurs événements d’envergure depuis. Dont au Festival d’été de Québec, qui lui a décerné le prix Artiste émergeant en 2015.

Pour Pascal Huot, dont les parents sont originaires du Saguenay, le spectacle à venir à Outremont sera l’opportunité de retrouver le public montréalais, à qui il s’adressera volontiers dans sa langue maternelle. «J’aime ça, je peux parler en français sur la scène. Autrement, je n’ai pas vraiment l’occasion», souligne-t-il en terminant.

Pony Girl sera en spectacle au Théâtre Outremont le vendredi 3 novembre, à 20h. Informations: theatreoutremont.ca, 514 495-9944.