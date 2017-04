Les Pitchou demandent un coup de pain pour une 20e année

Le Carrefour familial les Pitchou lance à nouveau sa campagne annuelle de financement Donnez-nous un coup de pain, qui lui permet depuis 20 ans d’amasser des milliers de dollars et de faire connaître ses services grâce à la vente de centaines de miches.

L’organisme communautaire famille de Pointe-aux-Trembles tiendra une vente de pain au Carrefour de la Pointe du 13 au 15 avril prochain, ainsi qu’une journée de porte-à-porte dans le quartier le samedi 6 mai. Il compte aussi mettre diverses entreprises à contribution, pour qu’elles lui fassent des dons directs ou achètent du pain qu’elles pourront ensuite distribuer à leurs employés ou à des organismes communautaires.

«Pour nous, c’est une façon d’amasser des fonds, mais aussi de se faire connaître et de démontrer le soutien de notre communauté. Nous sommes l’un des organismes à but non lucratif les moins financés à la mission et cette campagne-là nous apporte quand même beaucoup de sous», fait valoir la directrice générale du Carrefour, Josée Lafrenière.

L’an dernier, la campagne a permis de dégager plus de 9700$ de profit et de vendre plus de 3500 pains.

Créé en 1982, les Pitchou se présente notamment comme une halte-répit, un lieu où les tout-petits peuvent socialiser et où les parents peuvent partager leurs expériences et être référés à des ressources spécialisées s’ils vivent des difficultés avec leurs enfants.

L’Association industrielle de l’est de Montréal, qui représente 13 entreprises de raffinage, de chimie, de pétrochimie et de gaz naturel, est heureuse de participer à la campagne d’autofinancement du Carrefour, indique un porte-parole. «Le service que vous offrez est important», estime le directeur général Dimitri Tsingakis.

Conçus selon une recette originale, les pains de la campagne sont fournis par l’entreprise de boulangeries et pâtisseries Marie Pain.