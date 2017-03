20 M$ pour les organismes communautaires dédiés à la famille

Le gouvernement du Québec versera 20 millions de dollars durant deux ans aux organismes communautaires familles, aux haltes-garderies communautaires et à des regroupements d’organismes communautaires, a annoncé le ministre de l’Éducation et la Famille, lundi, dans le quartier Pointe-aux-Trembles de Montréal.

Le ministre Sébastien Proulx a précisé que 260 organismes communautaires reconnus par son ministère se partageront 17,7 millions de dollars, tandis que 245 haltes-garderies communautaires se partageront un peu plus de 2 millions et que 10 regroupements se partageront 300 000$.

Selon le ministre, cette aide financière augmentera la capacité des organismes à outiller les parents, favorisera un environnement propice à l’apprentissage et soutiendra des activités d’éveil à la lecture et à la littératie familiale.

«Il y a un enjeu de littératie ici qu’il faut répéter», a soutenu le ministre Proulx. «En alphabétisation, il y a une réalité avec laquelle il faut travailler, et il faut mieux outiller nos parents dans le parcours scolaire de leurs enfants, mais nous pouvons aussi travailler en amont avec eux pour les outiller dans le développement préalable à l’entrée à l’école de leurs enfants.»

À ceux qui trouvent le montant annoncé lundi trop faible, le ministre répond qu’il s’agit de l’effort qu’il pouvait fournir en « cette année budgétaire », mais que cela s’ajoute aux différentes actions de son ministère depuis un an.

Doux-amer

L’annonce du ministre avait un gout doux-amer pour certains représentants du milieu.

«C’est à la fois une très bonne nouvelle : un réinvestissement au niveau des OCF», a reconnu Louisane Côté, directrice générale de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, qui revendique environ 80% des organismes du genre dans la province. «Nous avions déposé au ministre un plan de rattrapage sur trois ans qui équivalait à peu près aux 17 millions proposés aujourd’hui. Sauf que l’enjeu actuel, c’est que ce 17 millions n’est pas récurrent. Alors nous devrons travailler avec le ministère pour nous assurer que ces sommes deviennent pérennes.»

Même son de cloche du côté de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. «Nous nous serions attendus à un financement plus important et, surtout, récurrent, au niveau de la mission», a réagi la directrice générale Sylvie Lévesque. «C’est sûr que de prime abord, ce sont de gros montants, mais c’est un peu décevant en termes d’orientation.»

Sous-financement

Pour la députée de Pointe-aux-Trembles et ancienne ministre de la Famille, le gouvernement libéral procède, avec cette annonce ainsi que d’autres à une «distribution de la richesse après des années d’austérité ». Nicole Léger, du Parti québécois, encourage le ministre Proulx à quérir les recommandations de son comité consultatif pour savoir comment bien verser les 20 millions de dollars annoncés lundi.

«La première chose à faire aurait été de reconnaître la mission de base des organismes communautaires, pour que ceux-ci cessent de courir après du financement par projet », a estimé Mme Léger, qui, l’automne dernier, s’était jointe à la mobilisation des organismes communautaires pour dénoncer leur sous-financement chronique et réclamer un meilleur financement de leur mission de base.

Le ministre Proulx a assuré que son aide financière «n’est pas pour inventer des projets ou des besoins», mais «surtout pour consolider différentes initiatives dans différents milieux et bien s’arrimer avec nos services de garde et nos écoles, afin que la réussite éducative se fasse tout au long de la vie».

Les organismes ont jusqu’au 31 mars pour bénéficier de l’aide financière.