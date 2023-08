RDP-PAT: 20 800$ pour un camp de jour spécialisé

L’organisme Les Petits Soleils de la Pointe-de-l’Île, qui tient un camp de jour estival spécialisé pour les personnes en situation de handicap intellectuel âgées de 6 à 17 ans, a bénéficié d’une contribution financière de 20 800$.

La somme, octroyée par l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT), permet à l’organisme de maintenir ce service lors de la saison estivale 2023. Les Petits Soleils de la Pointe-de-l’Île contribue par le biais de son activité au bien-être «physique, mental et émotif des jeunes», juge l’arrondissement.

Ces personnes peuvent notamment présenter une déficience intellectuelle, légère à modérée, ou un trouble du spectre de l’autisme (T.S.A.). Elles ne pourraient pas fréquenter des camps de jours non spécialisés, ce qui renforce davantage la nécessité de soutenir Les Petits Soleils de la Pointe-de-l’Île, indique-t-on.

«L’organisme Les Petits Soleils de la Pointe-de-l’Île offre un cadre sécuritaire, de qualité, ludique, stimulant et accessible à cette clientèle», souligne l’arrondissement.

À raison de sept heures par jour et cinq jours par semaine l’été, l’organisme propose des activités culturelles, sociales et récréatives aux inscrits. Entre huit et dix jeunes sont accueillis chaque semaine. On compte un animateur pour deux jeunes et parfois même un animateur par inscrit, détaille l’arrondissement.

Les Petits Soleils de la Pointe-de-l’Île, qui ont obtenu un premier financement auprès de l’arrondissement en 2015, ne serait pas en mesure d’assurer le camp de jour estival sans cette contribution.

L’arrondissement souligne par ailleurs que l’offre de l’organisme «rejoint l’orientation incontournable de la planification stratégique Montréal 2030, qui est de renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion au sein de la population montréalaise».