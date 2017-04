Améliorations prévues pour le parc canin de PAT

Les uagers du parc canin situé derrière l’École secondaire Pointe-aux-Trembles bénéficieront enfin d’un abri pour se protéger des intempéries cette année et possiblement d’autres améliorations, confirme l’arrondissement.

L’arrondissement compte installer un conteneur pour servir d’abri et prévoit aussi aménager la surface du parc, sujette à l’accumulation d’eau, précise le conseiller d’arrondissement Manuel Guedes.

Des experts municipaux collaboreront également avec l’association de propriétaires de chiens Les Toutous du bout de l’île pour identifier d’autres améliorations prioritaires comme des accès à l’eau, des toilettes, des arbres ou de nouvelles tables.

«On est conscient que le parc a besoin d’amour et de tendresse et comme dans d’autres projets, on implique les citoyens», fait valoir le conseiller Guedes.

Le parc a grand besoin d’améliorations pour attirer plus que ses quelque 150 usagers réguliers, rappelle un porte-parole de Les toutous du bout de l’île.

«Avec l’abreuvoir, les propriétaires ne seraient plus obligés d’apporter de l’eau avec eux chaque fois qu’ils viennent au parc canin», souligne Serge Rotilio, en rappelant que certains usagers du parc canin proviennent de l’extérieur de la ville.