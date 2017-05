Une page d’histoire se tourne au St-Hubert de Pointe-aux-Trembles

Des dizaines d’employés, d’ex-employés et de fidèles clients ont tenu à se réunir pour une dernière fois au restaurant St-Hubert de Pointe-aux-Trembles avant sa fermeture et sa conversion.

L’établissement de la rue Sherbrooke Est sera converti cet été en St-Hubert Express jumelé à un Harveys, causant ainsi la perte de 30 à 40 emplois liés au service, dont ceux d’une vingtaine de serveuses.

Même si elle célébrait, la serveuse Linda Lamarre en avait sur le cœur, elle qui doit se chercher un autre emploi après 36 ans de service.

«J’ai quasiment donné ma vie ici», a-t-elle fait valoir. «J’ai l’impression que les employés trouvent qu’on a manqué de reconnaissance envers eux. C’est regrettable.»

L’annonce de la perte de la salle à manger, du resto-bar et des emplois qui y sont associées a cogné dur en mars dernier. Toutefois, la dernière semaine s’est avérée particulièrement pénible au sein des serveuses, selon une gérante.

«Des serveuses trouvaient ça plus difficile, certaines pleuraient. Alors on avait quasiment hâte à ce soir pour passer à d’autres choses», a relaté Suzanne Cherrier, elle aussi obligée de se trouver un autre emploi en gestion.

Des rappelés en septembre

Les employés syndiqués des cuisines, de la livraison et des caisses seront rappelés pour travailler dans le nouvel établissement à sa réouverture à la fin septembre, indique le délégué syndical Michel Tétu. «Mais je pense que la moitié des jeunes seront partis vers d’autres jobs», a estimé l’employé en cuisine depuis bientôt 36 ans.

Pour certains, la perte d’emploi représente une occasion de changer de branche.

«Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je ne pense pas que ça sera dans le même domaine», a confié Caroline Bordeleau, serveuse depuis 24 ans dans l’établissement. «J’ai étudié en aéronautique quand j’étais plus jeune, alors je vais peut-être chercher du travail là-dedans. J’étais peut-être due pour autre chose.»

Pour le livreur André Saint-Pierre, bientôt âgé de 70 ans, l’heure de la retraite avait sonné de toute façon. «J’ai commencé ici le 5 novembre 1992, il y a presque 25 ans, a-t-il raconté. C’est sûr que c’est triste, mais j’allais prendre ma retraite le 30 novembre. Ça ne m’affecte pas monétairement.»

Clients attristés

De nombreux clients de longue date déplorent la perte d’un lieu de rassemblement qu’ils fréquentaient depuis des dizaines d’années.

«Il n’y en a pas beaucoup dans le coin des places où se réunir, boire et manger à bas prix», a soutenu Robert Gauthier, client depuis 10 ans.

Pour leur part, Violaine Rivest et Jean Mailhot, fidèles depuis 25 ans, perdent un «contact familial». «On a appris à les connaître, ils ont vu grandir nos enfants. Ce St-Hubert fait partie de notre histoire familiale», a témoigné Mme Rivest.

La salle à manger et le resto-bar ont été fermés le 12 mai, tandis que le comptoir pour emporter et le service au volant le seront le 8 juin. Au terme de travaux censés prendre fin en septembre, l’édifice accueillera un St-Hubert Express, un Harvey’s et une salle à manger rénovée, mais réduite. La livraison demeure offerte durant les travaux.