Pas de voie réservée sur Notre-Dame à PAT et Montréal-Est

La voie réservée pour autobus annoncée l’an dernier rue Notre-Dame Est ne passera pas par Pointe-aux-Trembles ni par Montréal-Est, confirme la Société de transport de Montréal (STM).

Le projet de mesures préférentielles de bus (MPB) sur Notre-Dame Est ne comprend donc plus l’aménagement d’une voie réservée et de feux chandelles sur le tronçon de trois kilomètres contenu entre la 26e Avenue et l’avenue Lesage.

La STM compte toutefois toujours aménager un tronçon de voie réservée sur Notre-Dame Est entre Georges-V et Beaurivage – dans Mercier – et sur René-Lévesque Est entre Papineau et Berri – dans l’arrondissement Ville-Marie.

Peu après l’annonce du projet, en mars 2016, des citoyens avaient manifesté leur opposition au tronçon situé dans Pointe-aux-Trembles. Durant une soirée d’information de la STM en mai 2016, des opposants avaient remis en question l’utilité du projet à cet endroit et soutenu qu’il nuirait à la revitalisation du Pointe-aux-Trembles.

Le projet original semblait pourtant aller bon train en mai dernier. La STM avait alors annoncé que les travaux sur Notre-Dame commenceraient «plus tard cet été».

La Société indique avoir retiré le tronçon litigieux à la demande de l’arrondissement. Celui-ci n’a pas encore répondu à une demande de commentaires.