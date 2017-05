Voies réservées: les travaux prévus cet été

Au grand dam de certains, des voies réservées seront aménagées durant l’été sur la rue Notre-Dame Est – dans Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, ainsi que sur trois autres axes, a annoncé la Société de Transports de Montréal (STM) jeudi dernier.

Les travaux sur Notre-Dame débuteront «plus tard cet été», après ceux sur le boulevard des Galeries d’Anjou de juin à juillet, ceux sur le boulevard Henri-Bourassa Ouest – dans Ville-Saint-Laurent – de juin à juillet et ceux rue Wellington – dans Verdun.

Tel qu’annoncé par la STM il y a plus d’un an, Notre-Dame verra la mise en place d’une voie d’une longueur totale de 6,5 km, qui sera réservée à cinq lignes de bus en direction ouest uniquement. Elle sera en service de 6h30 à 9h, du lundi au vendredi, entre la 26e Avenue et l’avenue Lesage (avec un relâchement entre le boulevard St-Jean-Baptiste et la 6e Avenue), de même qu’entre l’avenue Georges-V et la rue Beaurivage.

Un autre tronçon sera aussi réservé pour les lignes 410 – Express Notre-Dame et 430 – Express Pointe-aux-Trembles, entre l’avenue Papineau et la rue Berri, sur le boulevard René-Lévesque, de 6h30 à 9h30 et de 15h30 à 18h30.

Opposition

Depuis l’annonce du projet en mars 2016, des citoyens de Pointe-aux-Trembles s’y opposent en invoquant que la voie réservée sur Notre-Dame ne sera d’aucune utilité dans le secteur et qu’elle nuira à la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles.

À la demande de l’arrondissement, la STM a accepté en avril 2016 de ne pas faire passer la voie réservée dans le vieux quartier.