Dion et les Canadiens arrachent l’or en coupe du monde

Le patineur de vitesse originaire de Pointe-aux-Trembles Pascal Dion a aidé le Canada a remporté sa première médaille d’or en courte piste de la saison dimanche.

La sélection masculine canadienne, composée de Pascal Dion, Charles Hamelin, Charle Cournoyer et Samuel Girard, a enregistré le meilleur temps du relais 5000 mètres à l’ouverture de la Coupe du monde de courte piste à Budapest (Hongrie).

Les Canadiens ont d’abord été ralentis par un accrochage entre le patin de Dion et celui d’un Sud-Coréen, avec 25 tours à faire. Ils ont toutefois pris la tête avec six tours à faire, coiffant les Chinois par cinq millièmes de secondes et laissant le bronze aux Japonais.

Le quatuor masculin canadien doit maintenant participer à trois autres coupes du monde courte piste avant les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang en 2018.

Pascal Dion cumule les médailles depuis son entrée en coupe du monde courte piste en 2015. En août dernier, la députée de Pointe-aux-Trembles, Nicole Léger, a remis une médaille de l’Assemblée nationale au jeune Pointelier de 23 ans afin de souligner ses accomplissements.