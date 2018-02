Laporte ou Aussant dans Pointe-aux-Trembles: des militants ripostent

Moins de 24 heures après la diffusion d’une lettre de partisans de Jean-Martin Aussant, une autre plaide en faveur de l’investiture de Maxime Laporte pour le Parti québécois (PQ) dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles.

«Le PQ a tout avantage à ce que ce soit Aussant et Laporte, non Aussant ou Laporte», peut-on lire dans la missive notamment signée par l’ex-premier ministre Bernard Landry, plusieurs anciens dirigeants péquistes ou bloquistes et diverses personnalités.

Les signataires font valoir que le président de la Société Saint-Jean-Bapstiste mène une campagne «acharnée» depuis plus d’un mois dans Pointe-aux-Trembles, «bénéficiant au surplus de nombreux appuis majeurs». «Pourquoi faudrait-il s’en priver?», demandent-ils.

«Ce n’est pas comme si Pointe-aux-Trembles était la seule circonscription prenable dans la grande région de Montréal. M. Aussant pourrait très bien jeter son dévolu en d’autres lieux tout en ayant d’excellentes chances de l’emporter», poursuit la lettre transmise à TC Media.

L’instigatrice de l’écrit est la présidente du Forum Jeunesse du Bloc québécois, Camille Goyette-Gingras. En 2014, elle était candidate dans Pointe-aux-Trembles pour le parti fondé par M. Aussant, Option nationale.

Elle explique à TC Media avoir senti l’urgence de réagir après la publication, dimanche, d’une lettre d’une vingtaine de signataires invitant M. Aussant à briguer l’investiture du PQ dans la circonscription qui sera laissée vacante par l’actuelle députée Nicole Léger.

«Quand j’ai vu ça, j’ai pensé qu’il y a des gens dans Pointe-aux-Trembles qui pensent autrement. Juste en faisant les appels, je me suis rendu compte qu’effectivement, je n’étais pas seule à être d’avis qu’on doit avoir les deux candidatures », relate Mme Goyette-Gingras.