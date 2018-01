Nicole Léger quittera la vie politique

La députée Nicole Léger, qui représente la circonscription de Pointe-aux-Trembles pour le Parti québécois (PQ) depuis bientôt 22 ans, compte demeurer en poste jusqu’aux prochaines élections provinciales, mais ne se représentera pas par la suite, a-t-elle annoncé mardi matin.

«Aujourd’hui, j’annonce, sans aucune pression de quiconque, sans aucune demande de personne, que je ne solliciterai pas un nouveau mandat le 1er octobre prochain», a déclaré la Pointelière devant des journalistes, des membres de sa famille, des politiciens et des dirigeants de la communauté réunis à son bureau de circonscription.

La députée de 62 ans ne sollicite pas de 8e mandat parce qu’elle s’est donnée à la politique «à 150%, 7 jours par semaine», depuis bientôt 22 ans et veut «passer le flambeau».

Elle compte toutefois rester présidente du Comité de développement de l’est de Montréal (CDEM), un regroupement d’une centaine d’élus et représentants de divers secteurs.

«Je continuerai de militer et d’aider où il le faudra» afin que le Québec devienne un pays, a promis l’actuelle porte-parole de l’opposition officielle en matière de Conseil du Trésor et d’accès à l’information.

Selon la femme ayant siégé le plus longtemps à l’Assemblée nationale du Québec, il était de sa responsabilité d’indiquer sa décision le plus tôt possible, car elle laisse la chance aux membres péquistes de sa circonscription de préparer une investiture.

Rumeurs

La fille de l’ex-député péquiste Marcel Léger nie avoir été poussée vers la sortie afin de faire place à une candidature de Jean-Martin Aussant, l’ancien chef du parti Option national et ancien député.

«C’est faux, personne ne m’a rien demandé, c’est à moi seule de décider de poursuivre ou de ne pas solliciter un autre mandat», a soutenu l’élue indépendantiste.

Le départ de la mère et épouse n’a rien à voir avec son état de santé non plus, a assuré celle qui a combattu un cancer de la langue en 2015.

«Je pense qu’on est capable de quitter heureuse, la tête haute, sereinement, qu’il n’y a pas autre chose que d’avoir fait une réflexion dans sa vie et d’être en forme pour la suite.»

– Nicole Léger

L’annonce de Mme Léger survenait le même jour que celles des députés péquistes Alexandre Cloutier et Agnès Maltais. Il ne faut pas y voir de conspiration, a soutenu Mme Léger, ainsi que le chef du PQ, Jean-François Lisée, assis à ses côtés durant l’annonce.

«C’est la saison en ce moment, pour les 125 députés de l’Assemblée nationale, de se poser la question: « est-ce que je me présente ou non »», a fait valoir M. Lisée.

CPE et Maison de naissances

Parmi ses contributions, l’ex-ministre de la Famille déléguée de 1998 à 2001 et en titre de 2012 à 2014 compte notamment sa participation à la création du réseau des centres de la petite enfance (CPE) et la mise sur pied d’une Maison de naissances dans l’est de Montréal.

Son chef de parti a souligné sa contribution au «joyau extraordinaire», au «modèle pour le monde» qu’est le réseau des CPE.

«Dans ton bilan de 20 ans de politique active et de 40 ans de militantisme, s’il n’y avait que cette réalisation, ce serait déjà beaucoup, plus que beaucoup d’autres anciens députés et ministres», a tenu à dire M. Lisée.

La Maison de naissances, en construction dans Mercier-Est, doit ouvrir l’automne prochain. Elle bénéficie d’un budget de 1,65 M$ pour accueillir jusqu’à 400 naissances par année à l’aide de sages-femmes.

«Nicole a toujours été présente, a toujours été derrière nous, a toujours accueilli nos projets parce qu’elle trouvait que ça avait du sens, que c’était bien articulé et qu’elle avait le désir de s’investir auprès de sa communauté pour qu’on puisse enfin avoir accès à une maison de naissances dans l’Est» raconte la directrice générale du Centre de périnatalité (CRP) Les Relevailles, Josée Lapratte, qui travaille sur le dossier depuis «pratiquement 10 ans».

