Une foule de mesures pour l’est de Montréal

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal s’engagent pour le développement de l’est de l’île en annonçant plusieurs mesures, dont le déploiement de navette fluviale entre Pointe-aux-Trembles et la création d’un bureau de projet qui sera dédié à la transformation de la rue Notre-Dame en boulevard urbain.

Lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée à l’observatoire de la tour olympique, la ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont affirmé vouloir entamer rapidement le grand chantier de revitalisation de l’est de Montréal en priorisant deux axes: améliorer la mobilité et favoriser le développement économique.

Au niveau des actions à court terme, Mmes Rouleau et Plante ont promis une refonte du réseau d’autobus, incluant l’ajout d’autobus hybrides dans l’est.

La navette fluviale entre Pointe-aux-Trembles et le centre-ville sera de retour, et une étude sera effectuée en vue de son intégration à l’offre de transport collectif régional. « Le projet pilote a confirmé l’intérêt de cette option, qui en plus de son utilité, met en lumière tout le potentiel de mobilité du fleuve »

Le réaménagement de la rue Notre-Dame sera pris en charge par un nouveau bureau de revitalisation de la rue Notre-Dame, où siégeront le gouvernement québécois, la Ville, et l’ARTM.

« Nous travaillerons pour créer un boulevard urbain et moderne du pont Jacques-Cartier jusqu’à la Pointe-de-l’île, a affirmé Chantal Rouleau. Notre objectif est de rationaliser le camionnage et le transformer un axe de transport fluide. » Des ententes avec le port de Montréal seront conclues afin que les camions puissent entrer et sortir des installations portuaires sans alourdir la circulation.

La démarche concertée s’étalera sur plusieurs années. Il n’a toutefois pas été possible de connaître les échéanciers pour les différents projets, la ministre responsable de la métropole affirmant que les échéanciers « très raisonnables » seront spécifiés « lors d’une prochaine rencontre ».

Favoriser le développement économique durable

Parmi les actions à déployer à court terme, on promet l’identification des sites stratégiques à décontaminer, une nouvelle évaluation des besoins en infrastructures routières, d’eau et des collaborations requises, et la mise en valeur des terrains prêts à l’investissement.

Le développement de la zone industrialo-portuaire de Montréal et les travaux d’amélioration de l’accès au port dans l’axe du boulevard l’Assomption seront également poursuivis.

Une annonce qui tombe à point

Appelée à commenter le moment choisir pour faire une telle annonce, la veille de l’élection partielle à mairie de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, la ministre Chantal Rouleau a déclaré que les horaires respectifs des deux dirigeantes ne permettaient pas d’attendre après l’élection, et qu’il ne fallait pas faire de lien entre les deux événements.

« C’est le meilleur temps que nous avons. Je suis en politique pour le développement de l’est de Montréal, et on calcule que dans les 100 premiers jours, on doit livrer la marchandise », a affirmé Chantal Rouleau, qui a pris soin de souligner qu’elle connaissait bien les deux candidats qui se livrent bataille et qu’elle ne désire pas s’impliquer dans l’élection.

