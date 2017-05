Un déversement de carcasses d’animaux remet Sanimax sur la sellette

Un déversement de restes d’animaux ravive la grogne de résidents de Rivière-des-Prairies envers l’entreprise de récupération de sous-produits alimentaires Sanimax.

Mardi soir dernier, le contenu d’une remorque se dirigeant à l’usine de Sanimax s’est partiellement déversé sur le sol à l’angle des boulevards Maurice-Duplessis et Rivière-des-Prairies. Selon l’entreprise, la remorque conduite par le chauffeur d’un fournisseur était couverte d’une toile qui s’est déchirée après que le chauffeur dut freiner brusquement.

Cependant, tout était ramassé par Sanimax en une heure, fait valoir le directeur général Eric Caputo.

«On comprend que certains citoyens soient déçus. Le fournisseur a été mis au courant, un plan de mesures correctives lui est demandé et des mesures administratives seront prises contre l’entreprise fautive», a assuré M. Caputo, au lendemain des faits.

«Estomac à l’envers»

Plusieurs internautes ont publié des photos de l’incident sur Facebook. L’une d’eux, Rosanna Ang, raconte avoir eu «l’estomac à l’envers» en voyant et en sentant les carcasses.

«Sanimax doit changer sa façon de faire les choses, pas juste s’attaquer aux odeurs l’été», a indiqué Mme Ang.

Avec «deux à sept déversements» sur «20 000 camions» circulant dans le secteur chaque année, Sanimax a tout de même «une bonne moyenne au bâton», fait valoir son directeur général.

«Inacceptable», pour la mairesse

La mairesse de l’arrondissement juge le déversement «absolument inacceptable», «intolérable» et injustifiable.

Chantal Rouleau réclame de Sanimax un «plan d’action concret à court terme» afin, notamment, de résoudre les litiges judiciaires qui durent depuis des années entre la Ville et l’entreprise.

«J’ai appelé le président de Sanimax et lui ai demandé d’agir dès maintenant et de donner instruction à ses avocats pour qu’ils contactent ceux de la Ville.»

Couvrira, couvrira pas

Depuis le début mai, des internautes signalent le passage de camions de carcasses non couverts près de l’usine de Sanimax. C’est que la Ville veut obliger l’entreprise à couvrir tous ses camions, ainsi que ceux de ses fournisseurs, ce que conteste Sanimax devant les tribunaux.

«Ça fait 60 ans qu’on est là et tout d’un coup, ce n’est plus correct que ces camions-là n’aient plus de toit. Pourquoi? La question mérite d’être posée.» – Eric Caputo, directeur général de Sanimax