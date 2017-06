2,5M$ pour des nouveaux terrains de soccer

L’arrondissement de RDP-PAT vient d’inaugurer plusieurs terrains de soccer dans les parcs Samuel-Morse et Pasquale-Gattuso. L’installation de surfaces synthétiques a nécessité un investissement de près de 2,5M$.

Les terrains du parc Samuel-Morse, autrefois constitués de gazon naturel et de pelouses artificielles, sont désormais entièrement synthétique. Cette innovation va permettre de pouvoir pratiquer le soccer plus tôt au printemps et pendant plus longtemps, une fois l’automne arrivée. Le synthétique, qui nécessite moins d’entretien, est aussi une surface qui permet aux enfants de mieux maitriser le ballon rond.

«C’est un investissement, mais c’était nécessaire. Nous voulons que les jeunes aient des espaces pour bouger, pour jouer», a déclaré la mairesse, Chantal Rouleau.

Annoncée l’année dernière, la rénovation des terrains était très attendue.

«Enfin! Nous sommes très contents que le projet se concrétise. Nous apprécions beaucoup le soutien de l’arrondissement», se réjouit Bruno Di Spirito, président du Club de soccer de RDP.

Retour des joueurs

Le club de soccer de RDP, qui compte près de 1 900 joueurs et plus de 300 entraîneurs, serait le deuxième plus grand de Montréal, selon son président. D’où l’importance d’avoir de bons terrains dans l’arrondissement.

«Les nouveaux terrains ramènent la passion chez les joueurs. Et puis cela nous excite, nous allons pouvoir organiser des festivals avec les enfants et des rencontres avec d’autres équipes», fait valoir M. Di Spirito.

Certains terrains des parcs Samuel-Morse et Pasquale-Gattuso ont été construits il y a plus de 10 ans.

«Avant c’était un peu sale… Maintenant les enfants sont plus enthousiastes pour jouer. Je suis très contente», se réjouit Dina Paparelli, maman d’un jeune joueur de soccer.

À peine inaugurés, les nouveaux terrains de soccer sont déjà pris d’assaut par les nombreux citoyens de l’arrondissement, amateurs de ballon rond.

«Quand vous allez au parc Pasquale-Gattuso après l’heure du souper, vous trouverez près de 70 jeunes en train de jouer. Il y a beaucoup de terrains à RDP, mais la demande est là», explique Bruno Di Spirito.

Le territoire de Rivière-des-Prairies compte en effet plus de 10 parcs avec terrains de soccer.

Bientôt, d’autres terrains synthétiques seront aussi mis en place au parc Conrad-Poirier, sur l’avenue Salomon-Marion.