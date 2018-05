Un programme de stérilisation des chats errants réclamé dans RDP-PAT

Le programme CSRM

Le programme CSRM (capturer, stériliser, relâcher et maintenir) a été créé en 2010 par la SPCA. Grâce à des cages spéciales, les chats sont capturés et peuvent être transportés directement dans les locaux de cette société de gestion animalière. Ils sont alors stérilisés puis relâchés dans leur milieu naturel. Dans le cadre des partenariats avec les arrondissements, le coût total est pris en charge par la mairie et il est donc gratuit pour les citoyens qui participent bénévolement à la capture. Le CSRM est offert dans une dizaine d’arrondissements à Montréal et même dans certains secteurs comme Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension où une autre société est en charge du contrôle animalier. À RDP-PAT, c’est le Berger blanc qui a cette responsabilité.