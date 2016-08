Les grands projets de Jean-François Lisée pour Rosemont

Malgré la démission du chef du Parti québécois, Pierre-Karl Péladeau, et une course à la chefferie qui est déjà enclenchée, le député de Rosemont, Jean-François Lisée prend le temps de savourer une victoire politique avant la rentrée parlementaire.

«Je dois dire honnêtement qu’il s’agit d’un des plus beaux jours de ma carrière de politicien», affirme M. Lisée au lendemain d’une annonce de la part du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, de l’investissement de 80 M$ pour les commissions scolaires de Montréal et Marguerite-Bourgeoys.

De ce montant, plus de 12 M$ iront à l’agrandissement et la rénovation de l’école Saint-Albert-le-Grand, située dans Rosemont, informe le député Lisée.

«Nous nous sommes battus longtemps pour ce dossier. Je suis même allé présenter une pétition signée par cinquante organismes de Rosemont au ministre. Je l’ai talonné!», souligne M. Lisée.

Ce dernier est conscient du besoin de classes, surtout au niveau primaire, dans l’arrondissement. Malgré le problème de la vétusté des bâtiments scolaires sur l’île de Montréal, le manque d’espace est aussi le résultat d’un petit baby-boom dans Rosemont – La Petite-Patrie, évènement dont se réjouit le député.

«C’est tout de même une bonne nouvelle, mais il faut continuer à faire des efforts pour offrir des écoles primaires aux jeunes familles. Il y a beaucoup de nouveaux développements en route, dans le secteur Angus par exemple, qui demandent la construction d’écoles», insiste le politicien.

Jean-François Lisée est convaincu qu’un programme accéléré sur un échéancier de moins de 10 ans est nécessaire pour remettre les écoles à neuf à Montréal.

«Notre seule limite doit être notre capacité physique à construire les écoles, parce qu’à la fin de mon premier mandat, je ne veux plus qu’on dise qu’il y a des moisissures dans les écoles», martèle-t-il.

Soins à domicile

Il n’y a pas que le bien-être des enfants et des jeunes familles qui préoccupent M. Lisée. Celui-ci vise aussi à améliorer les services offerts aux aînés.

«Il faut les garder actifs et il faut qu’ils se sentent intégrés à la société. Nous voulons mettre de l’avant le développement des soins à domiciles. Nous ne pouvons pas accepter du rationnement budgétaire dans ces cas. Je trouve impensable le fait que certains aînés ont récemment vu des heures de leurs services à domicile coupés par mesure d’équité budgétaire», déplore le député de Rosemont.

Celui-ci propose de ne pas perpétuer la rémunération de «2,4 milliards par année aux 20 000 médecins omnipraticiens, comme l’on fait les libéraux» et de répartir certaines tâches cliniques aux infirmières.

«C’est bien plus logique d’investir cet argent dans les soins à domiciles, parce qu’ils permettent de traiter des maladies qui pourraient empirer et demander éventuellement une hospitalisation, ce qui coûte beaucoup plus cher à la population», explique M. Lisée.

Enfin, le député du Parti québécois veut travailler sur deux dossiers importants dans l’arrondissement lors de la rentrée parlementaire.

Il s’agira d’abord de convaincre le ministre de la Santé, Gaétan Barrette de mettre sur pied un projet de rénovation pour l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui dessert près de 600 000 patients sur l’île de Montréal.

Lisée veut aussi continuer à pousser auprès du nouveau ministre des Transports, Laurent Lessard, le projet d’une extension de la ligne bleue du métro de Montréal dans l’est, jusqu’à Anjou.

«Cela fait vingt ans que l’idée est débattue, il serait temps de le faire, afin de mieux servir les Montréalais», affirme M. Lisée.