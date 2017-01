Vélo sur glace: ça roule et ça glisse

Pour certains passionnés de la bicyclette ni le froid, ni la neige ne posent obstacle à leur passe-temps, et désormais les vélos montréalais sillonnent aussi les patinoires.

Que ce soit grâce à des pneus cloutés ou à des lames de patins remplaçants la roue avant, tous les moyens sont bons pour faire du vélo sur glace. C’est d’ailleurs le nom de l’activité ouverte à tous qui se déroulera au parc Maisonneuve, le 12 février prochain.

L’idée est venue Mathieu Ducom, qui l’année dernière à assemblé un prototype inspiré d’une photographie datant de 1965 sur laquelle on voit quelques cyclistes téméraires chevaucher ce moyen de transport inusité.

«Au début il ne s’agissait que d’une lame de patin fixée sur un cadre de vélo. On l’a testé sur la patinoire et les gens semblaient bien aimer le concept, on s’est donc dit qu’on pourrait faire quelque chose autour de ça», raconte M. Ducom.

Avec sa collègue Erika Salem, celui-ci a créé l’organisme Honesca, afin de mettre sur pied la course qui au lieu dans Rosemont. Pour la première édition, des adaptateurs à lame, qui peuvent «s’ajuster sur n’importe quel type de bicyclette», assure M. Ducom, seront offerts aux participants.

Faut-il craindre les dérapages? «C’est plus facile que ç’a en à l’aire, insiste le passionné du vélo. Après avoir surmonté les appréhensions, on constate que ça roule aussi bien qu’une bicyclette ordinaire.»

TC Media a testé un des vélos à lame. En effet, leur manœuvrabilité est très similaire à celle des modèles ordinaires à deux roues, bien que l’expérience tire un peu du surréel.

Ceux qui préféreront plutôt courser avec une chambre à air au bout de leur guidon pourront le faire, en ayant préalablement suivi les instructions de M. Ducom afin de munir leur véhicule de crampons. Une vidéo expliquant toutes les étapes est disponible sur internet.

Faut-il s’attendre à voir d’ici les prochaines années des bicyclettes modifiées sillonner les rues de la métropole. Probablement pas, puisque les pneus super-cramponnés et les lames de patins ne fonctionnent pas vraiment à l’extérieur des patinoires, selon M. Ducom.

Toutefois, les curieux sont invités à visiter la page de sociofinancement de Vélo sur Glace et à venir assister à l’événement qui rassemblera experts en vélo d’hiver qui pourront donner leurs conseils.