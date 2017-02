Les vandales du Pot Masson toujours recherchés

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à la recherche des suspects dans l’affaire des deux incendies criminels survenus en décembre au bistro Pot Masson.

Le commerce situé au 3141, rue Masson, dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie a été victime d’un premier acte de vandalisme le 20 décembre 2016 vers 2h34 du matin alors qu’un cocktail Molotov avait été lancé sur l’établissement. Le feu avait toutefois été maîtrisé rapidement par des employés présents.

Les policiers cherchent à identifier deux suspects en lien avec ce premier incendie, soit deux hommes blancs.

Le premier suspect mesure environ 1,82 m (6’), pèse environ 81,5 kg (180 lb) et portait, au moment du crime, un manteau à capuchon bleu, un jeans bleu et des bottes noires à semelles pâles.

Le second suspect mesure environ 1,70 m (5’7’’), pèse environ 77 kg (170 lb) et portait un manteau bouffant à capuchon bleu, un pantalon bleu de style cargo avec des bandes réfléchissantes sur les poches et des bottes noires à semelles pâles.

À peine six jours après le premier événement, soit le 26 décembre 2016 vers 4h37, les suspects ont brisé la vitrine du bistro. Ils ont alors déversé de l’essence et ont ensuite pris la fuite par la ruelle, où un témoin les a aperçus.

Les enquêteurs du SPVM cherchent aussi à identifier les deux suspects en lien avec ce second incendie, soit deux hommes blancs de grandeur et de stature moyenne.

Le premier portait, au moment du crime, un manteau à capuchon bleu deux tons, avec une inscription à la poitrine et des boutons pression foncés, un pantalon ample pâle et des souliers noirs.

Le second suspect portait un manteau bleu ligné aux épaules, avec un logo à la poitrine et à capuchon gris foncé, une casquette foncée avec un logo blanc, probablement celui des Yankees de New York selon les enquêteurs, un jeans et des souliers noirs.

Quiconque possédant de l’information à propos de ces événements et/ou des suspects recherchés peut communiquer anonymement avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.